Опале листя та компост у руках. Фото: Pinterest

Восени садівники буквально ходять по майбутньому добриву. Звичайне опале листя можна перетворити на цінне "чорне золото" для городу. Причому для цього не потрібні дорогі препарати чи спеціальне обладнання. Головне — знати, з чим змішати суху масу.

Експерт YouTube-каналу "Сад біля Хати" розповів, як правильно приготувати компост і прискорити його дозрівання, передає Новини.LIVE.

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Як зробити компост з опалого листя восени

Секрет якісного органічного добрива полягає у правильному поєднанні двох видів рослинних залишків:

Коричневі матеріали — сухе листя, солома, тирса та подрібнені гілочки. Вони багаті на вуглець, необхідний для роботи мікроорганізмів. Зелені матеріали — свіжоскошена трава, овочеві очистки та соковиті рослинні залишки. Вони забезпечують компост азотом, який допомагає прискорити розкладання.

Експерт радить дотримуватися простої пропорції: на одну частину зеленої маси брати дві-три частини коричневої. Наприклад, якщо ви зібрали три відра сухого листя, додайте до нього одне відро свіжої трави або інших зелених залишків.

Далі дійте так:

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оберіть затінене місце з хорошим дренажем;

подрібніть листя та великі рослинні залишки;

укладайте зелені й коричневі матеріали шарами або перемішайте їх;

злегка зволожте суміш водою;

залиште купу перегнивати, періодично перевіряючи її стан.

Як прискорити перегнивання листя

Найпростіший варіант — холодне компостування. Ви складаєте матеріали восени й залишаєте їх поступово розкладатися. Це майже не потребує догляду, однак готового добрива доведеться чекати приблизно рік або півтора.

Якщо хочете отримати результат швидше, скористайтеся гарячим методом. Для цього компостну купу потрібно перемішувати кожні 4–7 днів, забезпечуючи доступ кисню. За сприятливих умов активне розкладання може тривати лише 1,5–2 місяці. Однак осінні холоди здатні значно сповільнити процес. Готове добриво має темний колір, пухку структуру та приємний запах лісової землі.

Важливо стежити за вологістю. Правильний компост на дотик нагадує добре відтиснуту губку. Якщо купа пересохла, додайте води. Якщо з'явився запах гнилі, перемішайте її та підсипте сухого листя.

Не додавайте у суміш рослини, уражені хворобами, бур'яни з дозрілим насінням, м'ясні залишки та молочні продукти.

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