Сбор листьев грецкого ореха осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Один грецкий орех способен засыпать весь двор листьями осенью. Большинство хозяев спешат от него избавиться, ведь считают его вредным для почвы и других растений. На самом же деле эти растительные остатки могут стать ценным материалом для сада и огорода.

Новини.LIVE рассказывает о нескольких хитростях, которые помогут превратить обычные листья ореха в пользу для земли.

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Действительно ли листья грецкого ореха опасны

Листья грецкого ореха содержат природное вещество юглон, способное подавлять развитие некоторых растений. Особенно чувствительными к нему считаются помидоры, картофель и перец.

Однако в процессе разложения листьев это соединение постепенно разрушается под действием микроорганизмов. Поэтому вывозить или сжигать всю ореховую листву совсем не обязательно.

Есть как минимум четыре способа использовать его с пользой:

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1. Приготовьте питательный компост

Самый простой вариант — превратить опавшие листья в органическое удобрение. Для этого:

Измельчите сухие листья, чтобы они быстрее перегнивали. Смешайте его со скошенной травой, другими растительными остатками или готовым компостом. Увлажните смесь так, чтобы она была влажной, но не мокрой. Периодически перемешивайте массу для доступа воздуха.

В процессе компостирования юглон постепенно разлагается. Используйте удобрение только после полного созревания, когда растительные остатки превратятся в темную, рыхлую массу с землистым запахом.

2. Защитите озимые грядки от морозов

Сухие ореховые листья можно использовать в качестве естественного зимнего укрытия для грядок с чесноком и луком. Измельчите их, смешайте с соломой или другими сухими листьями и разложите рыхлым слоем на поверхности земли.

Важно не создавать слишком толстый слой. Намокшие листья могут слеживаться и препятствовать доступу воздуха. Весной укрытие следует разрыхлить или частично убрать, чтобы молодые ростки могли свободно расти.

3. Сделайте листовой перегной

Если не хотите смешивать ореховую листву с другими отходами, приготовьте из нее отдельный листовой перегной. Соберите опавшую листву в мешки с отверстиями для вентиляции или в специальный контейнер. Слегка увлажните и оставьте в затененном месте. Время от времени проверяйте влажность.

Листья постепенно будут разлагаться, превращаясь в рыхлую органическую массу. Этот процесс может длиться год или дольше. Полностью готовый перегной можно использовать для улучшения структуры почвы.

4. Оставьте естественную мульчу под деревьями

Можно использовать ореховую листву там, где она образовалась. Под взрослым грецким орехом можно оставить часть здоровой листвы, равномерно распределив ее по земле.

Такой естественный покров:

помогает сохранять влагу;

защищает поверхность почвы от размывания;

постепенно обогащает почву органическими веществами.

Не насыпайте листья вплотную к стволу и не оставляйте толстых мокрых куч. Также лучше убрать его с участков, где растут чувствительные к юглону культуры.

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