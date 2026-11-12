Підживлення малини восени для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

У листопаді кущі малини, як і більшість садових культур, готуються до зимового спокою. Багато дачників у цей час забувають про ягідник до весни. Проте саме зараз можна зробити одну корисну справу, яка допоможе рослинам краще перезимувати та набратися сил перед новим сезоном. Для цього знадобиться просте органічне добриво, яке поступово покращуватиме родючість ґрунту.

Новини.LIVE з посиланням на Deccoria розповідає, чим підживити малину в листопаді, щоб захистити кущі від морозів та закласти основу для щедрого врожаю.

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Яке добриво внести під малину в листопаді 2026

Одним із найкращих варіантів для пізньої осені є гранульований перепрілий коров'ячий гній. Він містить органічні речовини та поживні елементи, які поступово вивільняються в ґрунті. Підживлення особливо доречне, якщо протягом осені ви не вносили інших добрив.

Як правильно підживити кущі:

Приберіть бур'яни та рослинне сміття навколо малини. Рівномірно розсипте гранульований гній по ґрунту, дотримуючись дозування на упаковці. Злегка розпушіть верхній шар землі, не пошкоджуючи поверхневі корені. Якщо ґрунт сухий і ще не промерз, помірно полийте його.

Важливо: не можна використовувати свіжий гній та мінеральні добрива з високим вмістом азоту. Вони стимулюють небажаний ріст молодих пагонів перед морозами.

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Чи можна підживлювати малину деревним попелом

Деякі садівники восени посипають землю під кущами деревним попелом. Він містить калій, кальцій та інші мінеральні елементи. Однак тут є нюанс. Малина любить слабокислий ґрунт, а попіл підвищує його pH. Якщо земля вже має відповідну кислотність, надлишок попелу лише нашкодить рослинам. Тому без перевірки ґрунту краще не експериментувати.

Що ще зробити з малиною перед морозами

Щоб захистити коріння від промерзання, замульчуйте землю навколо кущів. Для цього добре підходять соснова кора, компост або деревна тріска.

Насипте шар мульчі завтовшки приблизно 5–7 см, залишивши невеликий проміжок біля основи пагонів. Таке укриття допоможе зберегти вологу та зменшити різкі коливання температури ґрунту.

Якщо листопад видався сухим, а земля ще не замерзла, малину також варто полити. Проте під час дощів додаткова волога не потрібна.

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