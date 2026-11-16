Рыхление почвы на грядке. Фото: Deccoria

Озимый лук может пережить сильные морозы, но иногда погибает на грядке даже после относительно теплой зимы. Причина часто кроется в неправильном укрытии. Поэтому важно найти, чем утеплить посадки.

Новини.LIVE рассказывают, как защитить будущий урожай без лишних рисков.

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Когда нужно укрывать озимый лук

Особенно важна защита для поздних посадок, лука на открытых ветреных участках и грядок в регионах с малоснежными зимами. Мульча не нагревает землю, а сдерживает резкие колебания ее температуры.

Но не спешите утеплять грядки, пока держится осеннее тепло. Дождитесь устойчивого похолодания, когда верхний слой почвы начнет подмерзать. При этом ночная температура должна опускаться примерно до -5 °C.

Чем лучше мульчировать лук на зиму

Выбирайте материалы, которые остаются рыхлыми и пропускают воздух:

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Солома . Легкая, хорошо удерживает воздушную прослойку. Берите сухую и без семян сорняков.

. Легкая, хорошо удерживает воздушную прослойку. Берите сухую и без семян сорняков. Опавшая листва . Подойдет с здоровых деревьев. Перед использованием измельчите, чтобы она не слеживалась после дождя.

. Подойдет с здоровых деревьев. Перед использованием измельчите, чтобы она не слеживалась после дождя. Хвойная подстилка . Сухие сосновые иголки дольше остаются рыхлыми и не образуют сплошного слоя.

. Сухие сосновые иголки дольше остаются рыхлыми и не образуют сплошного слоя. Измельченные стебли кукурузы. Используйте только сухие, здоровые остатки без плесени.

Не укрывайте посадки мокрыми листьями, свежескошенной травой или толстым слоем сырых опилок. Они могут загнивать и задерживать лишнюю влагу.

Как правильно утеплить грядку

Сначала удалите сорняки и проверьте, не застаивается ли вода. Затем разложите сухую мульчу рыхлым слоем примерно 3–5 см. Не утрамбовывайте ее и не прижимайте вплотную к зеленым росткам. Если солому разносит ветер, закрепите ее легкой сеткой или несколькими ветками.

Для дополнительной защиты от холодного ветра можно натянуть белое агроволокно, закрепив края. Оно пропускает воздух, в отличие от обычной полиэтиленовой пленки, под которой скапливается конденсат.

Во время длительных оттепелей проверяйте, не переувлажнилась ли грядка. Весной, когда земля начнет оттаивать, постепенно снимите укрытие. Так почва быстрее прогреется, а молодые ростки получат пространство для роста.

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