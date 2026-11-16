Розпушування ґрунту на грядці. Фото: Deccoria

Озима цибуля може пережити сильні морози, але інколи гине на грядці навіть після відносно теплої зими. Причина часто криється в неправильному укритті. Тому важливо знайти, чим утеплити посадки.

Новини.LIVE розповідає, як захистити майбутній урожай без зайвих ризиків.

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Коли потрібно вкривати озиму цибулю

Особливо важливий захист для пізніх посадок, цибулі на відкритих вітряних ділянках і грядок у регіонах із малосніжними зимами. Мульча не нагріває землю, а стримує різкі коливання її температури.

Та не поспішайте утеплювати грядки, поки тримається осіннє тепло. Дочекайтеся стійкого похолодання, коли верхній шар землі почне підмерзати. При цьому нічна температура має опускатися приблизно до -5 °C.

Чим краще мульчувати цибулю на зиму

Обирайте матеріали, які залишаються пухкими та пропускають повітря:

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Солома . Легка, добре утримує повітряний прошарок. Беріть суху й без насіння бур'янів.

. Легка, добре утримує повітряний прошарок. Беріть суху й без насіння бур'янів. Опале листя . Підійде зі здорових дерев. Перед використанням подрібніть, щоб не злежувалося після дощу.

. Підійде зі здорових дерев. Перед використанням подрібніть, щоб не злежувалося після дощу. Хвойний опад . Сухі соснові голки довше залишаються пухкими й не утворюють суцільного шару.

. Сухі соснові голки довше залишаються пухкими й не утворюють суцільного шару. Подрібнені стебла кукурудзи. Використовуйте лише сухі, здорові рештки без плісняви.

Не вкривайте посадки мокрим листям, свіжоскошеною травою чи товстим шаром сирої тирси. Вони можуть пріти й затримувати зайву вологу.

Як правильно утеплити грядку

Спочатку приберіть бур'яни та перевірте, чи не застоюється вода. Потім розкладіть суху мульчу пухким шаром орієнтовно 3–5 см. Не утрамбовуйте її та не притискайте впритул до зелених паростків. Якщо солому розносить вітер, зафіксуйте її легкою сіткою або кількома гілками.

Для додаткового захисту від холодного вітру можна натягнути біле агроволокно, закріпивши краї. Воно пропускає повітря, на відміну від звичайної поліетиленової плівки, під якою накопичується конденсат.

Під час тривалих відлиг перевіряйте, чи не перезволожилася грядка. Навесні, коли земля почне відтавати, поступово відсуньте укриття. Так ґрунт швидше прогріється, а молоде перо отримає простір для росту.

Ділимося іншими корисними порадами для городу

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