Чеснок пророс осенью. Фото: shutterstock.com

Озимый чеснок обычно должен спокойно перезимовать под землей. Но иногда еще до первых морозов на грядках появляются зеленые ростки. Такое случается даже у опытных огородников. Поэтому паниковать и спешить с лопатой не стоит. Спасти будущий урожай вполне возможно.

Новини.LIVE рассказывают, почему чеснок прорастает осенью и что нужно сделать, чтобы он успешно перезимовал.

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Почему озимый чеснок пророс раньше времени

Осенью чеснок должен успеть хорошо укорениться, но его зеленая часть обычно появляется уже весной. Однако иногда растение начинает расти значительно раньше.

Причин может быть несколько:

Теплая осень. Если после посадки долго держится плюсовая температура, зубчики воспринимают это как сигнал к росту. Ранняя посадка. В прогретой почве растения успевают не только сформировать корни, но и пустить листья. Неглубокая посадка. Зубчики, расположенные близко к поверхности, сильнее страдают от температурных колебаний. Избыток азота. Чрезмерная подкормка может стимулировать активный рост зелени.

Погибнет ли чеснок, если начнутся морозы

На самом деле небольшие осенние всходы еще не означают, что урожай потерян. Если ростки выросли всего на несколько сантиметров, растения часто способны нормально пережить зиму. Даже если сильный мороз повредит зеленую листву, сам зубчик под землей может остаться живым и весной возобновить рост.

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Более опасна ситуация, когда чеснок пророс очень рано, успел нарастить много зелени и израсходовать часть питательных запасов. Особенно если впереди сильные морозы без снега.

Как спасти озимый чеснок перед морозами

Самый простой способ защитить посадки — мульчирование. Оно поможет сохранить более стабильную температуру почвы и убережет корневую систему от резких перепадов.

Для этого нужно:

Укрыть грядку слоем чистой сухой соломы или здоровой опавшей листвы толщиной примерно 5–10 см. Распределить мульчу равномерно, не утрамбовывая ее. Следить за тем, чтобы на участке не застаивалась вода. После снегопада оставить на грядке рыхлый снежный покров, который станет дополнительным утеплением.

В регионах с суровыми зимами слой мульчи может быть толще. Однако важно, чтобы укрытие не превращалось в мокрую плотную массу.

Чего категорически не стоит делать

Самая распространенная ошибка — обрезать зеленые ростки, надеясь остановить рост. На самом деле это не защитит чеснок от холода, а лишь лишний раз травмирует растение.

Также не нужно выкапывать или пересаживать зубчики. Они уже сформировали корни, которые легко повредить.

Не стоит подкармливать грядки азотными удобрениями перед заморозками или накрывать их герметичной полиэтиленовой пленкой. Чрезмерная влажность под таким укрытием приведет к загниванию.

Весной не спешите удалять растения с пожелтевшими или подмерзшими листьями. Дождитесь потепления и проверьте, появляются ли новые зеленые побеги. Часто чеснок успешно восстанавливается даже после повреждения надземной части.

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