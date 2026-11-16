Чоловік білить дерева в саду восени. Фото: gardening.org

Узимку плодовим деревам загрожують не лише сильні морози. Іноді найбільшу небезпеку становлять сонячні дні, після яких температура різко падає нижче нуля. Через такі перепади кора ризикує потріскатися, а саме дерево — ослабнути. Осіння побілка допомагає уникнути цих проблем, але потрібна вона далеко не всім рослинам.

Новини.LIVE розповідає, які дерева у вашому саду потрібно побілити та як це зробити правильно.

Реклама

Які дерева потрібно побілити восени

Найнебезпечнішим для кори може виявитися не морозний ранок, а сонячний полудень. Темний стовбур нагрівається, тканини під корою активізуються, а вночі різко охолоджуються. Через це виникають пошкодження, які іноді стають помітними лише навесні.

Найбільше ризикують молоді плодові дерева, особливо саджанці, висаджені протягом останніх кількох років. Їхня кора ще тонка й ніжна, тому погано переносить різкі температурні коливання.

Особливу увагу варто приділити таким деревам:

Читайте також:

яблуні;

груші;

вишні;

черешні;

сливи;

абрикоси;

персики.

Чоловік білить дерева в саду восени. Фото: gardening.org

Які дерева можна не білити

Якщо у вашому саду ростуть старі яблуні, груші чи сливи з товстою здоровою корою, побілка часто необов'язкова. Такі дерева зазвичай краще витримують температурні перепади.

Проте є виняток. Якщо після обрізки або видалення сусідніх рослин стовбур раптом опинився під прямим сонцем, навіть дорослому дереву може знадобитися захист. Особливо уважно огляньте південний та південно-західний боки стовбурів. Адже саме там найчастіше виникають зимові сонячні опіки.

Коли та чим правильно білити дерева

Найкращий час для осінньої побілки — кінець жовтня та листопад. Важливо, щоб це було до настання стійких морозів. Обирайте сухий день, коли немає опадів, а температура відповідає вимогам виробника засобу.

Для оброблення підійде спеціальна садова побілка. Не використовуйте надто концентрований розчин вапна, особливо на молодих саджанцях, адже він пошкодить ніжну кору.

Наносьте суміш рівномірно від нижньої частини стовбура до основи перших великих гілок. Попередньо приберіть забруднення, але не зішкрібайте здорову кору.

Для молодих дерев є ще один варіант — спеціальна біла захисна обгортка. Її встановлюють восени, а навесні знімають.

Ділимося іншими корисними порадами

Як підготувати виноград до морозів.

Що робити з листям горіха, щоб воно принесло користь саду та городу.

Коли можна збирати врожай калини та як правильно це робити, щоб не пошкодити ягоди.