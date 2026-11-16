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Главная Дом и огород Эти деревья нужно побелить перед зимой: проверьте свой сад

Эти деревья нужно побелить перед зимой: проверьте свой сад

Ua ru
16 ноября 2026 07:42
Садоводы рассказали, какие деревья нужно белить перед зимой Фото: gardening.org
Мужчина белит деревья в саду осенью. Фото: gardening.org

Зимой плодовым деревьям угрожают не только сильные морозы. Иногда наибольшую опасность представляют солнечные дни, после которых температура резко опускается ниже нуля. Из-за таких перепадов кора рискует потрескаться, а само дерево — ослабнуть. Осенняя побелка помогает избежать этих проблем, но нужна она далеко не всем растениям.

Новини.LIVE рассказывает, какие деревья в вашем саду нужно побелить и как это сделать правильно.

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Какие деревья нужно побелить осенью

Самым опасным для коры может оказаться не морозное утро, а солнечный полдень. Темный ствол нагревается, ткани под корой активизируются, а ночью резко охлаждаются. Из-за этого возникают повреждения, которые иногда становятся заметными только весной.

Больше всего рискуют молодые плодовые деревья, особенно саженцы, высаженные в течение последних нескольких лет. Их кора еще тонкая и нежная, поэтому плохо переносит резкие температурные колебания.

Особое внимание следует уделить следующим деревьям:

Читайте также:
  • яблоням;
  • груши;
  • вишням;
  • черешне;
  • сливы;
  • абрикосы;
  • персики.

 

Чоловік білить дерева в саду восени
Мужчина белит деревья в саду осенью. Фото: gardening.org

Какие деревья можно не белить

Если в вашем саду растут старые яблони, груши или сливы с толстой здоровой корой, побелка часто не требуется. Такие деревья обычно лучше переносят перепады температур.

Однако есть исключение. Если после обрезки или удаления соседних растений ствол внезапно оказался под прямыми солнечными лучами, даже взрослому дереву может понадобиться защита. Особенно внимательно осмотрите южную и юго-западную стороны стволов. Ведь именно там чаще всего возникают зимние солнечные ожоги.

Когда и чем правильно белить деревья

Лучшее время для осенней побелки — конец октября и ноябрь. Важно, чтобы это было до наступления устойчивых морозов. Выбирайте сухой день, когда нет осадков, а температура соответствует требованиям производителя средства.

Для обработки подойдет специальная садовая побелка. Не используйте слишком концентрированный раствор извести, особенно на молодых саженцах, ведь он повредит нежную кору.

Наносите смесь равномерно от нижней части ствола до основания первых крупных ветвей. Предварительно удалите загрязнения, но не соскребайте здоровую кору.

Для молодых деревьев есть еще один вариант — специальная белая защитная оболочка. Ее устанавливают осенью, а весной снимают.

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Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков

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