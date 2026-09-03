Что сделать, чтобы помидоры не трескались в банках: простой трюк при консервировании

Женщина заготавливает помидоры на зиму. Скриншот из видео на YouTube

Потрескавшиеся помидоры в банке — распространенная проблема. Из-за этого овощи теряют привлекательный вид, становятся мягкими, а маринад — мутным. Но на самом деле избежать таких неприятностей с консервированием просто, достаточно соблюдать несколько простых правил.

Новини.LIVE делится хитростями, которые помогут получить красивые и вкусные заготовки.

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Почему помидоры трескаются в банках

Одна из главных причин, по которой помидоры лопаются после консервирования, — температурный шок. Если прохладные плоды сразу залить очень горячим маринадом, кожица быстро нагревается и трескается.

Также большое значение имеет качество овощей. Для консервирования целых помидоров лучше выбирать плотные, упругие и не перезрелые плоды примерно одинакового размера. Помидоры с тонкой кожицей, повреждениями или трещинами хуже переносят нагревание.

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Маринованные помидоры в банке. Фото: google.com

Как заливать помидоры маринадом, чтобы они не лопались

Не спешите сразу наполнять банку горячим маринадом до верха. Именно здесь можно воспользоваться простой хитростью. Налейте немного горячей жидкости на дно банки и подождите несколько секунд. За это время стекло и помидоры начнут постепенно прогреваться. После этого можно медленно долить остальной маринад. Такой способ уменьшает резкий перепад температур. Особенно полезен этот прием при консервировании крупных или очень сочных помидоров.

Нужно ли прокалывать помидоры зубочисткой

Еще один известный домашний трюк — небольшой прокол возле плодоножки. Его можно сделать чистой зубочисткой или деревянной шпажкой перед укладкой овощей в банку. Считается, что маленькое отверстие помогает помидору лучше переносить нагревание.

Какие помидоры лучше не консервировать целиком

Не кладите в банки плоды, которые уже имеют крупные трещины, мягкие участки или признаки порчи. При нагревании они быстро потеряют форму. Такие помидоры лучше использовать для томатного соуса или сока.

Как укладывать помидоры в овощное ассорти

Если вы консервируете помидоры вместе с огурцами или другими овощами, нежные помидоры лучше располагать ближе к верху банки. Так они будут меньше сдавливаться под весом более плотных овощей.

Делимся другими полезными советами по консервированию

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