Що зробити, щоб помідори не тріскалися у банках: простий трюк під час консервації

Жінка закриває помідори на зиму. Скриншот з відео на Youtube

Потріскані помідори у банці — поширена проблема. Через це овочі втрачають привабливий вигляд, стають м'якими, а маринад — мутним. Та насправді уникнути таких неприємностей із консервацією просто, достатньо дотриматися кількох простих правил.

Новини.LIVE ділиться хитрощами, які допоможуть отримати гарні та смачні закрутки.

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Чому помідори тріскаються у банках

Одна з головних причин, чому томати лопаються після консервування, температурний шок. Якщо прохолодні плоди одразу залити дуже гарячим маринадом, шкірка швидко нагрівається та тріскається.

Також велике значення має якість овочів. Для консервування цілих помідорів краще обирати щільні, пружні та не перестиглі плоди приблизно однакового розміру. Томати з тонкою шкіркою, пошкодженнями або тріщинами переносять нагрівання гірше.

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Мариновані помідори у банці. Фото: google.com

Як заливати помідори маринадом, щоб вони не лопалися

Не поспішайте одразу наповнювати банку гарячим маринадом доверху. Саме тут можна використати просту хитрість. Влийте трохи гарячої рідини на дно банки та зачекайте кілька секунд. За цей час скло й помідори почнуть поступово прогріватися. Після цього можна повільно долити решту маринаду. Такий спосіб зменшує різкий перепад температур. Особливо корисним цей прийом може бути під час консервування великих або дуже соковитих томатів.

Чи потрібно проколювати помідори зубочисткою

Ще один відомий домашній трюк це невеликий прокол біля плодоніжки. Його можна зробити чистою зубочисткою або дерев'яною шпажкою перед укладанням овочів у банку. Вважається, що маленький отвір допомагає томату краще переносити нагрівання.

Які помідори краще не консервувати цілими

Не кладіть у банки плоди, які вже мають великі тріщини, м'які ділянки або ознаки псування. Під час нагрівання вони швидко втратять форму. Такі томати краще використати для томатного соусу або соку.

Як укладати помідори в овочеве асорті

Якщо ви закриваєте помідори разом з огірками або іншими овочами, ніжні томати краще розташовувати ближче до верху банки. Так вони менше стискатимуться під вагою щільніших овочів.

Ділимося іншими корисними порадами з консервації

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