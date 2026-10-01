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Главная Дом и огород Похож на цветную капусту: чем особенный редкий гриб-баран

Похож на цветную капусту: чем особенный редкий гриб-баран

Ua ru
1 октября 2026 07:42
Гриб-баран: чем особенный редкий вид из Красной книги Украины
Гриб грифола листовидная. Скриншот из видео на YouTube

В Украине продолжается осенний грибной сезон. Грибники отправляются в лес за белыми грибами, опятами, польскими грибами и маслятами. А еще можно наткнуться на редкий вид, напоминающий цветную капусту или вьющиеся бараньи рога — гриб-баран. Увидеть его — большая удача, ведь он занесен в Красную книгу.

Новини.LIVE рассказывает, чем особенный гриб-баран и почему его нельзя забирать из леса.

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Как выглядит гриб-баран

Научное название гриба — грифола лиственная (Grifola frondosa). Его плодовое тело разрастается в большой разветвленный пучок диаметром от 20 до 50 см. От общего основания отходят множество ножек, каждая из которых заканчивается небольшой веерообразной шляпкой. Из-за необычного строения один гриб напоминает целый букет. Именно за такую форму грифолу в народе называют грибом-бараном, бараньей головой или цветной капустой.

Цвет может варьироваться от желтовато-серого до серовато-бурого, а нижняя часть остаётся светлой. Молодой гриб имеет белую мясистую мякоть и приятный грибной аромат. С возрастом он становится более жестким, а вкус может приобретать терпкость.

 

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Гриб грифола листовая. Фото: en.wikipedia.org

С чем можно спутать грифолу

Грифолу листовидную часто путают со спарассисом вьющимся (Sparassis crispa). Он также занесен в Красную книгу Украины и издалека напоминает крупную цветную капусту. Однако спарасис образует плотную кудрявую массу из тонких волнистых лопастей и растет преимущественно возле хвойных деревьев, особенно сосен.

 

Рідкісний гриб-баран з Червоної книги
Sparassis crispa. Фото: facebook.com/Hryby.Ukrayiny

Где можно встретить редкую грифолу

Искать этот вид среди сосен не стоит. Грифола связана преимущественно со старыми лиственными деревьями. Она появляется у основания стволов и на корнях дуба, бука и граба.

В Украине гриб встречается единично. Его находили в Закарпатье, в Карпатских и Западноукраинских лесах, Лесостепи, Степи и Горном Крыму. Плодовые тела обычно появляются с июля до конца сентября при теплой погоде.

Почему гриб-баран нельзя собирать в лесу

Если вам посчастливится увидеть этот огромный кудрявый гриб в лесу, перед вами действительно сокровище. Грифола листовидная — краснокнижный вид и имеет статус уязвимого вида. Среди причин сокращения его численности называют вырубку лесов и сбор грибов.

Поэтому необычной находкой лучше просто полюбоваться, сфотографировать ее и оставить на месте. Также следует учитывать, что за сбор этого гриба предусмотрена административная ответственность.

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Красная книга гриб-баран
Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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