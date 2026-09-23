Где собирать грибы в лесу осенью 2026: лучшие места для тихой охоты

Сбор грибов в лесу. Фото: google.com

В Украине начался грибной сезон. Поэтому многие отправляются в лес на тихую охоту. Но далеко не всем удается вернуться с богатым урожаем. Дело не всегда в удаче. Просто нужно знать, где и что искать.

Новини.LIVE собрал советы специалистов, которые помогут каждому наполнить корзину вкусными грибами.

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Где в лесу чаще всего прячутся грибы

Главный секрет грибника прост: ищите не сам гриб, а условия, в которых ему удобно расти. Одна из главных подсказок — это влага. Грибы содержат примерно 70-90 % воды. Поэтому вы точно не найдете их там, где сухая земля.

Через 2-3 дня после дождя можно смело отправляться в лес и искать "добычу":

под слоем листьев;

возле мха;

в небольших низинах;

в затененных местах;

на участках возле поваленных деревьев;

возле пней;

под большим бревном.

Кажется логичным, что грибы должны хорошо себя чувствовать среди густой травы, однако плодовые тела там могут появляться реже.

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Где искать белые грибы

Белый гриб стоит искать не только в глубине густого леса. Он образует симбиоз с корнями определенных деревьев и встречается возле дубов, буков, берез и хвойных пород. Перспективными также могут быть опушки леса, светлые поляны и места с невысокой растительностью.

Заметив один белый гриб, не спешите идти дальше. Медленно осмотрите несколько метров вокруг, ведь рядом могут быть другие плодовые тела той же грибницы.

Где искать маслятки

За маслятами лучше всего отправляться в хвойный лес, прежде всего туда, где растут сосны. Эти грибы образуют симбиоз с корнями деревьев, поэтому часто появляются под соснами, возле лесных дорог, на опушках и светлых полянах.

Маслята нередко растут группами, поэтому, если нашли один гриб, внимательно осмотрите землю вокруг. После дождя их легко заметить по характерной блестящей, скользкой шляпке.

Где растут опята

Если ищете опеньки, смотрите в первую очередь не на землю, а на древесину. Они могут появляться возле:

пней;

старых корней;

поваленных ветвей;

ослабленных или мертвых деревьях.

Часть древесины иногда уже скрыта под листьями, поэтому многообещающий пень легко не заметить. Старая древесина вообще заслуживает особого внимания. Она является средой обитания для многих видов грибов, поэтому поваленные стволы и трухлявые пни лучше не обходить стороной.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как выбрать лучшее время для похода в лес за грибами. Опытные грибники учитывают три важных условия, при соблюдении которых шансы собрать щедрый лесной урожай заметно возрастают.