Де шукати гриби в лісі восени 2026: найкращі місця для тихого полювання

Збір грибів у лісі. Фото: google.com

В Україні розпочався сезон грибів. Тож багато хто відправляється у ліс на тихе полювання. Але далеко не всім вдається повернутися з великою здобиччю. Річ не завжди у везінні. Просто треба знати, де та що шукати.

Новини.LIVE зібрав поради фахівців, які допоможуть кожному знайти повний кошик смачних грибів.

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Де в лісі найчастіше ховаються гриби

Головний секрет грибника простий: шукайте не сам гриб, а умови, в яких йому зручно рости. Одна з головних підказок це волога. Гриби містять приблизно 70-90% води. Тому ви точно не знайдете їх там, де суха земля.

Через 2-3 дні після дощу можна сміливо відправлятися в ліс і шукати "здобич":

під шаром листя;

біля моху;

у невеликих низинах;

у затінених місцях;

на ділянках біля повалених дерев;

біля пеньків;

під великою колодою.

Здається логічним, що гриби мають добре почуватися серед густої трави, проте плодові тіла там можуть з'являтися рідше.

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Де шукати білі гриби

Білий гриб варто шукати не лише в глибині густого лісу. Він утворює зв'язок із корінням певних дерев і трапляється біля дубів, буків, беріз та хвойних. Перспективними також можуть бути узлісся, світлі галявини та місця з невисокою рослинністю.

Помітили одного білого гриба, не поспішайте йти далі. Повільно огляньте кілька метрів навколо, адже поруч можуть бути інші плодові тіла тієї самої грибниці.

Де шукати маслюки

За маслюками найкраще йти у хвойний ліс, насамперед туди, де ростуть сосни. Ці гриби утворюють зв'язок із корінням дерев, тому часто з'являються під соснами, біля лісових доріг, на узліссях і світлих галявинах.

Маслюки нерідко ростуть групами, тож якщо знайшли один гриб, уважно огляньте землю навколо. Після дощу їх легко помітити за характерною блискучою, слизькою шапинкою.

Де ростуть опеньки

Якщо шукаєте опеньки, дивіться насамперед не на землю, а на деревину. Вони можуть з'являтися біля:

пнів;

старих коренів;

повалених гілок;

ослаблених або мертвих дерев.

Частина деревини іноді вже прихована під листям, тому перспективний пень легко не помітити. Стара деревина взагалі заслуговує особливої уваги. Вона є середовищем існування для багатьох видів грибів, тому повалені стовбури та трухляві пні краще не обходити стороною.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як обрати найкращий час для походу в ліс за грибами. Досвідчені грибники враховують три важливі умови, після яких шанси зібрати щедрий лісовий урожай помітно зростають.