Коли збирати гриби у вересні та жовтні 2026: погода та важливі умови

Збір грибів у лісі. Колаж: Новини.LIVE

Вересень та жовтень — найкращий час для тихого полювання. Але осінній ліс здатен залишити вас із порожніми кошиками, якщо ви оберете неправильний час для збору грибів. Досвідчені грибники дивляться на три умови, після яких шанси зібрати грибний урожай помітно зростають.

Новини.LIVE розповідає, як обрати найкращий час для походу в ліс за грибами.

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Коли найкраще йти за грибами восени: головні умови

В Україні найкращим часом для збору грибів традиційно вважається вересень та жовтень. У цей період у лісах можна зустріти:

білі гриби;

польські гриби;

підберезники;

підосичники;

маслюки;

опеньки та інші осінні види.

Але, щоб гриби з'явилися, необхідні такі умови:

Перша умова

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Опади. Після рясного дощу лісова підстилка та верхній шар ґрунту насичуються вологою, необхідною грибниці.

Але бігти до лісу наступного ранку після дощу немає сенсу. Грибам потрібен час, щоб вирости. Практичним орієнтиром можуть бути кілька днів після хороших опадів. Часто найкращий період настає приблизно через 3-7 днів, хоча швидкість росту залежить від виду гриба, температури, ґрунту та конкретного лісу.

Друга умова

Стабільна погода без різких похолодань та спеки теж гарантує ріст грибів. Тому теплий і вологий вересень часто дарує грибникам кілька хвиль урожаю, а за м'якої осінньої погоди сезон може продовжуватися і в жовтні.

Третя умова

Подивіться не лише на прогноз погоди, а й під ноги. Якщо листя, мох і верхній шар ґрунту в лісі ще вологі, гриби будуть. Сильний сухий вітер після дощу, навпаки, може швидко забрати вологу і зіпсувати момент для тихого полювання.

Де шукати гриби, щоб не повернутися з порожнім кошиком

Щоб знайти гриби, не обов'язково годинами блукати лісовою гущавиною. Іноді найкращі місця грибники просто проходять повз.

Насамперед уважно оглядайте:

старі пеньки;

повалені дерева;

ділянки з гнилою деревиною.

Тут часто ростуть опеньки, гливи, польські та інші гриби, пов'язані з деревиною.

Перспективними можуть бути й узлісся, де більше світла та добре зберігається волога. Там трапляються лисички, підберезники, підосичники, польські та білі гриби.

Після дощу варто перевіряти ділянки з мохом, невеликі низини та місця, де ґрунт довше залишається вологим. Тут можна знайти моховики, лисички, сироїжки та польські гриби.

Цікавими бувають також молоді посадки, краї лісових канав, струмків та старі листяні ділянки з товстим шаром опалого листя.