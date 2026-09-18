Когда собирать грибы в сентябре и октябре 2026: погода и важные условия

Сбор грибов в лесу. Коллаж: Новини.LIVE

Сентябрь и октябрь — лучшее время для тихой охоты. Но осенний лес может оставить вас с пустыми корзинами, если вы выберете неподходящее время для сбора грибов. Опытные грибники обращают внимание на три условия, при соблюдении которых шансы собрать грибной урожай заметно возрастают.

Новини.LIVE рассказывают, как выбрать лучшее время для похода в лес за грибами.

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Когда лучше всего ходить за грибами осенью: основные условия

В Украине лучшим временем для сбора грибов традиционно считаются сентябрь и октябрь. В этот период в лесах можно встретить:

белые грибы;

полевые грибы;

подберезовики;

подосичники;

маслятки;

опеньки и другие осенние виды.

Но для того, чтобы грибы появились, необходимы следующие условия:

Первое условие

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Осадки. После обильного дождя лесная подстилка и верхний слой почвы насыщаются влагой, необходимой грибнице.

Но бежать в лес на следующее утро после дождя нет смысла. Грибам нужно время, чтобы вырасти. Практическим ориентиром могут служить несколько дней после хороших осадков. Часто лучший период наступает примерно через 3-7 дней, хотя скорость роста зависит от вида гриба, температуры, почвы и конкретного леса.

Второе условие

Стабильная погода без резких похолоданий и жары тоже гарантирует рост грибов. Поэтому теплый и влажный сентябрь часто дарит грибникам несколько волн урожая, а при мягкой осенней погоде сезон может продолжаться и в октябре.

Третье условие

Смотрите не только на прогноз погоды, но и под ноги. Если листва, мох и верхний слой почвы в лесу ещё влажные, грибы будут. Сильный сухой ветер после дождя, наоборот, может быстро унести влагу и испортить момент для тихой охоты.

Где искать грибы, чтобы не вернуться с пустой корзинкой

Чтобы найти грибы, не обязательно часами бродить по лесной гуще. Иногда лучшие места грибники просто проходят мимо.

Прежде всего внимательно осматривайте:

старые пни;

поваленные деревья;

участки с гнилой древесиной.

Здесь часто растут опята, вешенки, польские грибы и другие грибы, обитающие на древесине.

Перспективными могут быть и опушки леса, где больше света и хорошо сохраняется влага. Там встречаются лисички, подберезовики, подосичники, польские и белые грибы.

После дождя стоит проверять участки с мхом, небольшие низины и места, где почва дольше остается влажной. Здесь можно найти моховики, лисички, сырожки и польские грибы.

Интересными бывают также молодые посадки, края лесных канав, ручьев и старые лиственные участки с толстым слоем опавшей листвы.