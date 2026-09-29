На Полесье обнаружили редкий гриб: фото и уникальные свойства этого вида

Женщина собирает грибы в лесу. Фото: istockphoto.com

Грибной сезон на Полесье принес находку, мимо которой большинство людей, вероятно, просто прошло бы мимо. Среди мха и лесной подстилки росли крошечные коричневые грибы, которые встречаются настолько редко, что даже опытный специалист увидел их всего в третий раз за всю свою карьеру.

Новини.LIVE рассказывают, какой редкий гриб нашли на Полесье и чем он особенный.

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Что известно о редкой находке в лесу в Ровенской области

Речь идет о грибе под названием плютей Томсона (Pluteus thomsonii). Редкий экземпляр обнаружил исследователь Николай Придюк во время поездки в Нобельский национальный природный парк в Ровенской области. Он поделился фотографией находки на своей странице в Facebook.

"Очень редкий вид, нахожу его в третий раз за всю свою карьеру", — поделился исследователь.

Плютей Томсона легко не заметить. Это небольшой гриб с шляпкой диаметром 1-3 см. Его цвет может варьироваться от темно-коричневого до табачно-коричневого, а ближе к краям становится светлее.

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Редкие грибы — плютей Томсона. Фото: facebook.com/prydiuk

Чем особенна шляпка плютея Томсона

Для грибного корзины плютей Томсона ценности не представляет, зато для исследователей такая находка гораздо интереснее. Вид встречается очень редко, хотя его регистрировали в разных частях Европы, Азии и Северной Америки.

Самое интересное скрыто именно на поверхности гриба. В центральной части шляпки заметны радиальные морщинки и тонкие прожилки. Они пересекаются и образуют необычный сетчатый рельеф. Этот природный узор является одним из характерных признаков вида.

Пластинки молодого гриба сначала светлые, но со временем становятся розоватыми. Ножка тонкая, светлая или сероватая, с едва заметными волокнистыми полосками.

Что еще нашли на Полесье

Эта поездка оказалась богатой и на другие необычные грибы. Николай Придюк впервые лично встретил плютей оранжево-морщинистый. Также среди находок был краснокнижный моховик паразитический, который растет на плодовых телах ложных дождевиков.

Попались исследователю и хорошо знакомые грибникам белый и польский грибы, шампиньон лесной и сироёжка бурующая. Однако именно маленький плютей Томсона стал одной из самых редких находок этой поездки.