Рідкісний гриб знайшли на Поліссі: фото та унікальні властивості виду

Жінка збирає гриби у лісі. Фото: istockphoto.com

Грибний сезон на Поліссі приніс знахідку, повз яку більшість людей, ймовірно, просто пройшла б. Серед моху та лісової підстилки росли крихітні коричневі гриби, які трапляються настільки рідко, що навіть досвідчений фахівець зустрів його лише втретє за свою кар'єру.

Новини.LIVE розповідає, який рідкісний гриб знайшли на Поліссі та чим він особливий.

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Що відомо про рідкісну знахідку в лісі на Рівненщині

Йдеться про гриб під назвою плютей Томсона (Pluteus thomsonii). Рідкісний екземпляр знайшов дослідник Микола Придюк під час поїздки до Нобельського національного природного парку на Рівненщині. Він поділився фото знахідки на своїй сторінці у Facebook.

"Дуже рідкісний вид, знаходжу втретє за свою кар'єру", — поділився дослідник.

Плютей Томсона легко не помітити. Це невеликий гриб із капелюшком 1-3 см у діаметрі. Його колір може змінюватися від темно-коричневого до тютюново-коричневого, а ближче до країв стає світлішим.

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Рідкісні гриби плютей Томсона. Фото: facebook.com/prydiuk

Чим особливий капелюшок плютея Томсона

Для грибного кошика плютей Томсона цінності не має, натомість для дослідників така знахідка значно цікавіша. Вид трапляється дуже нечасто, хоча його реєстрували в різних частинах Європи, Азії та Північної Америки.

Найцікавіше приховано саме на поверхні гриба. У центральній частині капелюшка помітні радіальні зморшки та тонкі прожилки. Вони перетинаються й утворюють незвичайний сітчастий рельєф. Цей природний візерунок є однією з характерних ознак виду.

Пластинки молодого гриба спочатку світлі, але з часом стають рожевуватими. Ніжка тонка, світла або сірувата, з ледь помітними волокнистими рисочками.

Що ще знайшли на Поліссі

Ця поїздка виявилася багатою й на інші незвичайні гриби. Микола Придюк уперше особисто зустрів плютей оранжево-зморшкуватий. Також серед знахідок був червонокнижний моховик паразитний, який росте на плодових тілах несправжніх дощовиків.

Трапилися досліднику й добре знайомі грибникам білий та польський гриби, печериця лісова і сироїжка буріюча. Однак саме маленький плютей Томсона став однією з найрідкісніших знахідок цієї поїздки.