Гриб-баран: чим особливий рідкісний вид із Червоної книги України

Гриб грифола листувата. Скриншот з відео на Youtube

В Україні триває осінній грибний сезон. Грибники вирушають у ліс за білими, опеньками, польськими і маслюками. А ще можна натрапити на рідкісний вид, який нагадує цвітну капусту або кучеряву баранячу голову — гриб-баран. Побачити його велика удача, адже він занесений до Червоної книги.

Новини.LIVE розповідає, чим особливий гриб-баран та чому його не можна забирати з лісу.

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Який вигляд має гриб-баран

Наукова назва гриба грифола листувата (Grifola frondosa). Його плодове тіло розростається у великий розгалужений пучок діаметром від 20 до 50 см. Від спільної основи відходить безліч ніжок, кожна з яких закінчується невеликою віялоподібною шапинкою. Через незвичайну будову один гриб нагадує цілий букет. Саме за таку форму грифолу в народі називають грибом-бараном, баранюхою або цвітною капустою.

Колір може змінюватися від жовтувато-сірого до сірувато-бурого, а нижня частина залишається світлою. Молодий гриб має білий м'ясистий м'якуш і приємний грибний аромат. З віком він стає жорсткішим, а смак може набувати терпкості.

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Гриб грифола листувата. Фото: en.wikipedia.org

З чим можна сплутати грифолу

Грифолу листувату часто плутають зі спарасисом кучерявим Sparassis crispa. Він також занесений до Червоної книги України та здалеку нагадує велику цвітну капусту. Проте спарасис утворює щільну кучеряву масу з тонких хвилястих лопатей і росте переважно біля хвойних дерев, особливо сосен.

Sparassis crispa. Фото: facebook.com/Hryby.Ukrayiny

Де можна зустріти рідкісну грифолу

Шукати цей вид серед сосен не варто. Грифола пов'язана переважно зі старими листяними деревами. Вона з'являється біля основи стовбурів та на корінні дуба, бука і граба.

В Україні гриб трапляється поодиноко. Його знаходили на Закарпатті, у Карпатських та Західноукраїнських лісах, Лісостепу, Степу та Гірському Криму. Плодові тіла зазвичай з'являються з липня до кінця вересня за умови теплої погоди.

Чому гриб-баран не можна забирати з лісу

Якщо вам пощастить побачити цей величезний кучерявий гриб у лісі, перед вами справді скарб. Грифола листувата — червонокнижний вид і має статус вразливого виду. Серед причин скорочення її чисельності називають вирубування лісів та збирання грибів.

Тому незвичайною знахідкою краще помилуватися, сфотографувати її та залишити на місці. Також слід враховувати, що за збирання цього гриба передбачена адміністративна відповідальність.

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