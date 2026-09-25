Як швидко почистити маслюки від липкої плівки: сім простих хитрощів

Чоловік збирає гриби маслюки в лісі. Фото: Andrei Salomatin/Shutterstock

Принести з лісу повний кошик маслюків неабияка радість для кожного грибника. Але рівно до моменту, допоки не дійшла черга їх чистити. Липка плівка чіпляється до пальців, ножа й ніби зовсім не хоче відставати від капелюшка. Але необов'язково сидіти над грибами годинами.

Новини.LIVE з посиланням на Kobieta Interia розповідає про сім простих хитрощів, які допоможуть швидко почистити маслюки.

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Чи потрібно знімати шкірку з маслюків

Характерна особливість маслюків — слизька шкірка на капелюшку. У маслюка звичайного її рекомендують видаляти перед приготуванням. Вона досить легко відокремлюється, якщо правильно взятися за край.

Маслюки нерідко пошкоджують личинки, тому перевіряйте гриби. А сильно червиві, м'які або ті, що почали псуватися, краще відразу вікидайте.

Як швидко почистити маслюки: сім способів

Перший спосіб

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Не мийте гриби перед чищенням. Це одна з головних хитрощів. Після води капелюшок стає ще слизькішим, його важко втримати, а шкірка рветься. Спочатку струсіть хвою, листя та землю, очистьте гриби, а вже після цього швидко промийте.

Другий спосіб

Якщо ви збирали маслюки після дощу, дайте їм трохи обсохнути. Розкладіть лісовий урожай тонким шаром. Із сухішого капелюшка плівка знімається значно простіше.

Третій спосіб

Підчепіть шкірку ножем біля самого краю капелюшка, затисніть її між пальцями та обережно потягніть до центру. На свіжих грибах вона часто сходить майже одним шматком.

Четвертий спосіб

Розламайте або розріжте великий капелюшок навпіл. На зрізі одразу з’явиться зручний край плівки, за який можна вхопитися. Так особливо легко чистити великі маслюки.

П'ятий спосіб

Візьміть паперовий рушник. Ним зручно притримувати слизький капелюшок або захоплювати край шкірки, коли пальці постійно зісковзують. Рушником також можна періодично витирати ніж.

Шостий спосіб

Працюйте в тонких рукавичках. Коричневий грибний сік і слиз швидко забарвлюють пальці, а відмити руки після великого кошика буває складніше, ніж почистити самі гриби.

Сьомий спосіб

Якщо дрібні молоді маслюки підуть на маринування, можна скористатися соляним розчином. У кулінарній практиці застосовують 10% розчин, після якого гриби ретельно промивають. Однак це вже не експрес-метод: замочування триває кілька годин, а для смаження чи тушкування такий спосіб не підходить, оскільки гриби набирають воду.

Ділимося іншими корисними порадами

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