Как быстро очистить маслята от липкой пленки: семь простых хитростей

Мужчина собирает грибы-маслята в лесу. Фото: Andrei Salomatin/Shutterstock

Принести из леса полную корзину маслят — настоящая радость для каждого грибника. Но только до того момента, пока не наступает очередь их чистить. Липкая пленка цепляется за пальцы, нож и будто совсем не хочет отставать от шляпки. Но не обязательно сидеть над грибами часами.

Новини.LIVE со ссылкой на Kobieta Interia рассказывают о семи простых хитростях, которые помогут быстро почистить маслятки.

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Нужно ли снимать кожицу с масляток

Характерная особенность масляток — скользкая кожица на шляпке. У маслятки обыкновенной её рекомендуют удалять перед приготовлением. Она довольно легко отделяется, если правильно взяться за край.

Маслятки нередко повреждают личинки, поэтому проверяйте грибы. А сильно червивые, мягкие или те, что начали портиться, лучше сразу выбрасывайте.

Как быстро почистить маслятки: семь способов

Первый способ

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Не мойте грибы перед чисткой. Это одна из главных хитростей. После воды шляпка становится ещё более скользкой, её трудно удержать, а кожица рвётся. Сначала стряхните хвою, листья и землю, очистите грибы, а уже после этого быстро промойте.

Второй способ

Если вы собирали маслятки после дождя, дайте им немного обсохнуть. Разложите лесной урожай тонким слоем. С более сухой шляпки пленка снимается значительно проще.

Третий способ

Подцепите кожицу ножом у самого края шляпки, зажмите её между пальцами и осторожно потяните к центру. На свежих грибах она часто сходит почти одним куском.

Четвертый способ

Разбейте или разрежьте большую шляпку пополам. На срезе сразу появится удобный край пленки, за который можно ухватиться. Так особенно легко чистить крупные маслятки.

Пятый способ

Возьмите бумажное полотенце. Им удобно придерживать скользкую шляпку или захватывать край кожицы, когда пальцы постоянно соскальзывают. Полотенцем также можно периодически вытирать нож.

Шестой способ

Работайте в тонких перчатках. Коричневый грибной сок и слизь быстро окрашивают пальцы, а отмыть руки после большой корзины бывает сложнее, чем почистить сами грибы.

Седьмой способ

Если мелкие молодые маслятки пойдут на маринование, можно воспользоваться солевым раствором. В кулинарной практике применяют 10% раствор, после которого грибы тщательно промывают. Однако это уже не экспресс-метод: замачивание длится несколько часов, а для жарки или тушения такой способ не подходит, поскольку грибы впитывают воду.

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