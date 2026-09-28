Чи можна їсти червиві гриби: досвідчені грибники дали поради

Червиві лісові гриби. Колаж: Новини.LIVE

Не рідко серед гарненьких білих грибів, опеньок та маслюків знаходиться кілька червивих. Розрізаєте ніжку, а там вже купа дрібних ходів. Викидати шкода, особливо якщо кошик ще напівпорожній.

Але чи можна їсти гриби, які вже вражені комахами та шкідниками? Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Kobieta Interia.

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Чому гриби бувають червивими

Найчастіше проблема виникає у теплу погоду. Влітку та на початку осені комахи активніші, тому їхні личинки можуть з'являтися навіть у зовсім молодих грибах. Особливо часто пошкодженими виявляються білі гриби, підберезники та маслюки з м'якою і соковитою м'якоттю.

З приходом холодних ночей і перших заморозків активність багатьох комах знижується, тому пізньої осені шанс знайти чисті плоди вищий.

Чи можна їсти червиві гриби

Те, що гриб пошкодили личинки комах, саме по собі не робить їстівний вид отруйним. Якщо він молодий, щільний, не має неприємного запаху, а всередині видно лише кілька ходів, пошкоджену частину можна вирізати. Після цього гриб потрібно добре очистити та обов'язково термічно обробити.

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Врятувати такий урожай можна замочуванням у солоній воді. Личинки залишать м'якоть. Але є важливе правило: чим сильніше пошкоджений гриб, тим менше сенсу його рятувати.

Коли червивий гриб потрібно викинути

Сильно уражені екземпляри краще взагалі не класти до кошика. У численних ходах, які прогризають личинки, залишаються продукти їхньої життєдіяльності, а пошкоджена тканина швидше руйнується і стає сприятливим середовищем для шкідливих мікроорганізмів.

Не варто їсти гриб, якщо він:

став дуже м'яким;

водянистим;

губчастим;

пронизаний ходами;

розвалюється в руках;

має слиз;

темні плями;

неприємний запах.

Як правильно збирати гриби

У лісі беріть лише ті види, в їстівності яких ви абсолютно впевнені. Краще складати врожай у плетений кошик, де є доступ повітря, а не у щільний поліетиленовий пакет. Гриби швидко псуються, тому після повернення додому не залишайте їх надовго без обробки.

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