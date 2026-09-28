Можно ли есть червивые грибы: опытные грибники дали советы

Червивые лесные грибы. Коллаж: Новини.LIVE

Нередко среди красивых белых грибов, опят и масляток попадается несколько червивых. Разрезаешь ножку, а там уже куча мелких ходов. Выбрасывать жалко, особенно если корзина еще полупустая.

Но можно ли есть грибы, которые уже поражены насекомыми и вредителями? Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Kobieta Interia.

Реклама

Почему грибы бывают червивыми

Чаще всего проблема возникает в теплую погоду. Летом и в начале осени насекомые более активны, поэтому их личинки могут появляться даже в совсем молодых грибах. Особенно часто поврежденными оказываются белые грибы, подберезовики и маслятки с мягкой и сочной мякотью.

С приходом холодных ночей и первых заморозков активность многих насекомых снижается, поэтому поздней осенью шанс найти чистые грибы выше.

Можно ли есть червивые грибы

Тот факт, что гриб поврежден личинками насекомых, сам по себе не делает съедобный вид ядовитым. Если он молодой, плотный, не имеет неприятного запаха, а внутри видны лишь несколько ходов, поврежденную часть можно вырезать. После этого гриб нужно хорошо очистить и обязательно подвергнуть термической обработке.

Читайте также:

Спасти такой урожай можно, замочив его в соленой воде. Личинки покинут мякоть. Но есть важное правило: чем сильнее поврежден гриб, тем меньше смысла его спасать.

Когда червивый гриб нужно выбросить

Сильно пораженные экземпляры лучше вообще не класть в корзину. В многочисленных ходах, которые прогрызают личинки, остаются продукты их жизнедеятельности, а поврежденная ткань быстрее разрушается и становится благоприятной средой для вредных микроорганизмов.

Не стоит есть гриб, если он:

стал слишком мягким;

водянистым;

губчатым;

пронизан ходами;

разваливается в руках;

имеет слизь;

темные пятна;

неприятный запах.

Как правильно собирать грибы

В лесу собирайте только те виды, в съедобности которых вы абсолютно уверены. Лучше складывать урожай в плетеную корзину, где есть доступ воздуха, а не в плотный полиэтиленовый пакет. Грибы быстро портятся, поэтому по возвращении домой не оставляйте их надолго без обработки.

Делимся другими полезными советами

Как быстро почистить маслята без лишних хлопот.

Как выбрать лучшее время для похода в лес за грибами.

Где в лесу растут белые грибы, опята, маслята и другие съедобные виды.