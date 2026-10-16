Варение лесных грибов. Скриншот из видео на YouTube

После удачного похода в лес хочется как можно быстрее почистить собранные грибы и приготовить их. Поэтому некоторые хозяева просто высыпают в кастрюлю все грибное ассорти и варят. Но такая экономия времени может просто испортить ценный продукт.

Новини.LIVE рассказывает, почему белые грибы, маслята, опята и лисички нельзя варить вместе в одной кастрюле и как приготовить их правильно.

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Почему лесные грибы лучше варить по отдельности

Проблема в том, что съедобные грибы имеют разную плотность, вкус и особенности приготовления. Пока одни еще будут нуждаться в термической обработке, другие уже разварятся. Например, лисички, если их долго варить, могут потерять свою текстуру, а опятам нужна более тщательная термическая обработка.

К тому же сортировка помогает еще раз осмотреть каждый гриб и избавиться от тех экземпляров, в съедобности которых вы сомневаетесь.

Сколько варить белые грибы, лисички, маслятки и опята

В кулинарных рекомендациях приводятся следующие ориентировочные сроки для свежих, правильно определенных грибов после закипания воды:

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белые грибы — примерно 30–40 минут, в зависимости от размера кусочков;

— примерно 30–40 минут, в зависимости от размера кусочков; лисички — около 20 минут. При длительном кипении они могут стать жесткими;

— около 20 минут. При длительном кипении они могут стать жесткими; маслятки — ориентировочно 20–30 минут. Перед варкой их очищают от слизистой пленки;

— ориентировочно 20–30 минут. Перед варкой их очищают от слизистой пленки; опенки — не менее 30 минут тщательной варки. Их особенно важно не подавать недоваренными.

Помогает ли повторное кипячение

Необходимо тщательно промыть отобранные лесные грибы, прокипятить, сменить воду и после повторного закипания варить еще 15–20 минут.

Важно помнить: большинство грибных токсинов выдерживают нагревание. Даже три кипячения не сделают ядовитую находку съедобной.

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