Какие лесные грибы нельзя консервировать на зиму в домашних условиях: советы специалистов

Консервирование лесных грибов на зиму. Коллаж: Новини.LIVE

Маринованные лесные грибы зимой кажутся настоящим деликатесом. Особенно если вы собрали их собственноручно. Однако далеко не каждый гриб стоит заготавливать в банку, даже если он съедобен и выглядит безупречно. Более того, обычное кипячение и уксус не всегда гарантируют безопасность домашних заготовок. Одна ошибка при консервировании может иметь опасные последствия.

Новини.LIVE собрал полезные советы специалистов о том, какие грибы подходят для домашних заготовок и каких правил следует придерживаться.

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Какие грибы можно консервировать на зиму

Для домашней консервации специалисты рекомендуют использовать в первую очередь культивированные грибы, выращенные в контролируемых условиях. Лучше всего подходят молодые шампиньоны с плотными, нераскрытыми шляпками, короткими ножками и без потемнений.

Вешенки также относятся к съедобным культивируемым грибам, однако для их длительного хранения в герметичных банках нужен отдельный проверенный рецепт.

А вот с лесными грибами ситуация сложнее. Традиционно для маринования используют:

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белые грибы;

подосичники;

опята;

лисички;

маслятки.

Какие грибы категорически нельзя заготавливать в банки

Даже съедобные грибы могут стать опасными, если неправильно выбрать сырье. Для заготовок не подходят:

старые и перезрелые грибы с мягкой или вялой мякотью;

червивые экземпляры, особенно с сильными повреждениями;

грибы со скользкой поверхностью, признаками гниения или плесенью;

экземпляры с неприятным, кислым или гнилостным запахом;

неизвестные грибы, съедобность которых вызывает малейшие сомнения;

грибы, собранные вблизи оживленных дорог, промышленных предприятий или загрязненных территорий.

Особенно опасно мариновать условно съедобные грибы, требующие специальной обработки. Не стоит экспериментировать с видами, по которым нет надежных рекомендаций.

Как безопасно консервировать грибы дома

Самая большая опасность домашней консервации — ботулизм. Его возбудитель вырабатывает смертельно опасный токсин в герметично закрытых банках.

Специалисты CDC отмечают, что грибы относятся к продуктам с низкой кислотностью. Для их консервирования без достаточного подкисления требуется специальный автоклав для домашней консервации, работающий под давлением.

Чтобы снизить риски, соблюдайте следующие правила:

стерилизуйте пустые банки;

используйте только свежие, качественные и правильно определенные грибы;

тщательно очищайте их от земли и промывайте;

придерживайтесь проверенных рецептов с точными пропорциями уксуса и других ингредиентов;

не уменьшайте количество кислоты и не изменяйте технологию без разрешения;

обязательно проводите термическую обработку наполненных банок в соответствии с рецептом.

Как понять, что консервированные грибы испортились

Никогда не пробуйте подозрительную заготовку, чтобы проверить ее качество.

Признаки порчи:

вздутая крышка;

пена;

плесень;

неприятный запах.

Важно помнить: ботулотоксин невозможно определить по вкусу, цвету или запаху. Поэтому даже внешне идеальные грибные консервы могут быть опасными, если при приготовлении была нарушена технология.

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