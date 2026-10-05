Как сушить грибы на зиму и как долго их можно хранить: советы специалистов

Женщина нанизывает лесные грибы на нитку для сушки на зиму. Фото: dreamstime.com

Сушеные лесные грибы годами сохраняют насыщенный вкус и аромат, но только при соблюдении нескольких условий — правильной и качественной сушке, а также защите от влаги во время хранения. Если же внутри останется хотя бы немного лишней влаги, запасы могут отсыреть, заплесневеть или стать лакомством для насекомых.

Новини.LIVE собрал советы экспертов о том, как сушить грибы на зиму, чтобы они оставались вкусными и не испортились.

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Какие грибы можно сушить на зиму

Для заготовки лучше брать свежие, крепкие экземпляры без признаков гнили, плесени и значительных повреждений. Больше всего ценят сушеные белые грибы, ведь после сушки их аромат становится особенно выразительным.

Также для такой заготовки используют:

подберезовики;

подосичники;

опенки;

польские грибы;

лисички;

маслята;

шампиньоны и другие съедобные виды.

Как подготовить грибы к сушке

По возвращении из леса урожай желательно сразу перебрать. Грибы следует очистить от земли, хвои и листьев сухой щеткой, салфеткой или слегка влажной тканью.

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Замачивать их перед сушкой нельзя. Гриб быстро впитывает воду, из-за чего процесс займет больше времени, а риск порчи увеличится.

Крупные экземпляры нарежьте одинаковыми ломтиками. Более тонкие кусочки высохнут быстрее, а более толстые потребуют больше времени.

Как правильно сушить грибы

Самым удобным способом для домашних условий специалисты называют электросушилку. Она обеспечивает равномерное тепло и циркуляцию воздуха. В зависимости от вида грибов и толщины кусочков процесс может длиться от нескольких часов до одного или двух суток.

Во время сушки стоит периодически менять лотки местами и проверять мелкие кусочки, ведь они могут быть готовы раньше.

Если вы используете духовку, сначала грибы можно подсушить при температуре от +40 до +45 °C, а затем повысить ее до +60 °C. Кусочки раскладывают одним слоем, а дверцу оставляют слегка приоткрытой, чтобы влага могла выходить.

Сушка на нитке или под открытым небом тоже возможна, однако занимает значительно больше времени. Особенно опасны роса и дождь: даже частично высушенные грибы после повторного намокания могут быстро испортиться.

Каков главный признак правильно высушенных грибов

Для длительного хранения грибы нужно довести почти до состояния чипсов. Правильно высушенные кусочки сухие на ощупь и при сильном сгибании ломаются. Если они остаются мягкими и заметно гнутся, внутри ещё есть влага. А это приводит к появлению плесени и вредителей через несколько месяцев.

Как хранить сушеные грибы

Готовые грибы нужно полностью остудить, а уже потом переложить в тару. Лучше всего подойдут герметичные стеклянные банки, плотные непрозрачные пакеты или вакуумная упаковка.

Храните запасы в сухом, темном и, желательно, прохладном месте. Погреб не всегда подходит, поскольку там часто слишком высокая влажность.

Не кладите грибы рядом со специями и другими продуктами с сильным запахом. Они легко впитывают посторонние ароматы.

Тканевые мешочки удобны только для кратковременного хранения, ведь они не защищают продукт от влажности воздуха и насекомых.

Сколько лет можно хранить сушеные грибы

Хорошо высушенные грибы в герметичной или вакуумной упаковке при правильных условиях могут храниться два-три года. Однако перед приготовлением всегда проверяйте запасы. Плесневый или гнилостный запах, видимый налет, следы намокания или явные признаки порчи означают, что такие грибы лучше выбросить.

Как подготовить сушеные грибы к приготовлению

Перед использованием сушеные грибы обычно замачивают в воде примерно на один-два часа. За это время они впитывают влагу и становятся мягкими. Воду, в которой замачивались белые грибы, можно использовать для супа или соуса, если она чистая, а вы уверены в качестве заготовки.

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