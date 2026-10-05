Як сушити гриби на зиму і скільки їх можна зберігати: поради фахівців

Жінка нанизує лісові гриби на нитку для сушіння на зиму. Фото: dreamstime.com

Сушені лісові гриби роками зберігають насичений смак та аромат, але лише за кількох умов — правильне, якісне сушіння та захист від вологи під час зберігання. Якщо ж всередині залишиться хоча б трохи зайвої вологи, запаси здатні відсиріти, запліснявіти або стати ласощами для комах.

Новини.LIVE зібрав поради експертів, як сушити гриби на зиму, щоб вони залишалися смачними та не зіпсувалися.

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Які гриби можна сушити на зиму

Для заготівлі краще брати свіжі, міцні екземпляри без ознак гнилі, плісняви та значних пошкоджень. Найбільше цінують сушені білі гриби, адже після висушування їхній аромат стає особливо виразним.

Також для такої заготівлі використовують:

підберезники;

підосичники;

опеньки;

польські;

лисички;

маслюки;

печериці та інші їстівні види.

Як підготувати гриби до сушіння

Після повернення з лісу врожай бажано одразу перебрати. Гриби слід очистити від землі, хвої та листя сухою щіткою, серветкою або злегка вологою тканиною.

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Замочувати їх перед сушінням не можна. Гриб швидко вбирає воду, через що процес триватиме довше, а ризик псування збільшиться.

Великі екземпляри наріжте однаковими скибочками. Тонші шматочки висохнуть швидше, а товстіші потребуватимуть більше часу.

Як правильно сушити гриби

Найзручнішим способом для домашніх умов фахівці називають електросушарку. Вона забезпечує рівномірне тепло та циркуляцію повітря. Залежно від виду грибів і товщини шматочків процес може тривати від кількох годин до однієї або двох діб.

Під час сушіння варто періодично міняти лотки місцями та перевіряти дрібні шматочки, адже вони можуть бути готовими раніше.

Якщо використовуєте духовку, спочатку гриби можна підв'ялити за температури від +40 до +45°C, а потім підвищити її до +60°C. Шматочки розкладають одним шаром, а дверцята залишають трохи прочиненими, щоб волога могла виходити.

Сушіння на нитці або просто неба теж можливе, проте займає значно більше часу. Особливо небезпечні роса та дощ: навіть частково висушені гриби після повторного намокання можуть швидко зіпсуватися.

Яка головна ознака правильно висушених грибів

Для тривалого зберігання гриби потрібно довести майже до стану чипсів. Правильно висушені шматочки сухі на дотик і при сильному згинанні ламаються. Якщо вони залишаються м'якими та помітно гнуться, всередині ще є волога. А це призводить до появи плісняви та шкідників через кілька місяців.

Як зберігати сушені гриби

Готові гриби потрібно повністю охолодити, а вже потім перекладати у тару. Найкраще підійдуть герметичні скляні банки, щільні непрозорі пакети або вакуумне пакування.

Тримайте запаси у сухому, темному та бажано прохолодному місці. Погріб не завжди підходить, оскільки там часто занадто висока вологість.

Не ставте гриби біля спецій та інших продуктів із сильним запахом. Вони легко вбирають сторонні аромати.

Тканинні мішечки зручні лише для нетривалого зберігання, адже не захищають продукт від вологості повітря та комах.

Скільки років можна зберігати сушені гриби

Добре висушені гриби у герметичній або вакуумній упаковці, за правильних умов, здатні зберігатися два-три роки. Проте перед приготуванням завжди перевіряйте запаси. Пліснявий або гнилуватий запах, видимий наліт, сліди намокання чи очевидне псування означають, що такі гриби краще викинути.

Як підготувати сушені гриби до приготування

Перед використанням сушені гриби зазвичай замочують у воді приблизно на одну-дві години. За цей час вони вбирають вологу та стають м'якими. Воду після білих грибів можна використати для супу чи соусу, якщо вона чиста, а ви впевнені у якості заготівлі.

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