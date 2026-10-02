Які маслюки не можна збирати в лісі та їсти: фото небезпечних грибів в Україні

Людина тримає кошик з грибами. Фото: 123RF/PICSEL

Жовтень в Україні — час збору лісових грибів. Це період, коли можна зібрати смачні білі, польські, опеньки і, звичайно, маслюки. Втім, українці стикаються у лісі й з дивними мутантами. Вони мають викривлені ніжки, неприродно товсті капелюшки та жовтуватий відтінок. Та причина такої дивної форми зовсім не мутація.

Новини.LIVE розповідає, що не так з цими маслюками та чому їх категорично не можна їсти.

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Чому маслюки перетворюються на гриби-мутанти

Незвичайні маслюки останнім часом обговорюють українські грибники у соцмережах. Фотографіями поділилась Іванна Мостіцька у Facebook-групі "Гриби".

На фотографіях видно плодові тіла неправильної форми, у яких капелюшок і ніжка буквально зростаються або сильно деформуються.

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Маслюк заражений паразитичним грибом Гіпоміцесом. Фото: Facebook/Іванна Мостіцька

Однією з можливих причин такого явища є гіпоміцес золотистоспоровий Hypomyces chrysospermus. Це не хвороба рослин і не генетична мутація маслюка, а окремий паразитичний гриб із групи аскоміцетів. Він атакує різні трубчасті гриби, зокрема представників родини болетових. Наукові роботи також описують його на грибах роду Suillus, до якого належать маслюки.

Гіпоміцес проникає у плодове тіло господаря та поступово розростається в його тканинах. Через це гриб перестає нормально розвиватися, втрачає звичні обриси й може перетворитися на химерне утворення.

Як розпізнати заражений маслюк

На ранній стадії паразита легко не помітити. Спочатку на поверхні з'являється білуватий наліт, схожий на тонку плісняву. Згодом він стає кремовим, а потім набуває насиченого жовтого або золотистого кольору. На пізній стадії поверхня може стати бурою, а саме плодове тіло розм'якшується та починає розкладатися.

Насторожити мають і сильні деформації:

неприродно викривлена ніжка;

асиметричний капелюшок;

потовщення;

зрощення окремих частин.

Маслюк заражений паразитичним грибом Гіпоміцесом. Фото: Facebook/Katerina Vasylivna

Чи можна їсти маслюки, уражені гіпоміцесом

Такі гриби краще залишити у лісі, адже після ураження вони стають неїстівні й навіть можуть викликати отруєння.

Тому під час тихого полювання діє просте правило: якщо маслюк має дивну форму, вкритий білим чи жовтим нальотом, став м'яким або викликає хоча б найменший сумнів, не треба класти його до кошика.

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