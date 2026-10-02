Какие маслята нельзя собирать в лесу и есть: фото опасных грибов в Украине

В лесах Украины растут опасные маслята: как они выглядят
Октябрь в Украине — время сбора лесных грибов. Это период, когда можно собрать вкусные белые, польские, опята и, конечно же, маслята. Впрочем, украинцы сталкиваются в лесу и со странными мутантами. У них искривленные ножки, неестественно толстые шляпки и желтоватый оттенок. Но причина такой странной формы вовсе не мутация.
Новини.LIVE рассказывают, что не так с этими маслятами и почему их категорически нельзя есть.
Почему маслята превращаются в грибы-мутанты
Необычные маслята в последнее время обсуждают украинские грибники в соцсетях. Фотографиями поделилась Иванна Мостицкая в Facebook-группе "Гриби".
На фотографиях видны плодовые тела неправильной формы, у которых шляпка и ножка буквально срастаются или сильно деформируются.
Одной из возможных причин такого явления является гипомицес золотистоспоровый Hypomyces chrysospermus. Это не болезнь растений и не генетическая мутация маслятки, а отдельный паразитический гриб из группы аскомицетов. Он поражает различные трубчатые грибы, в частности представителей семейства болетовых. В научных работах также описывается его присутствие на грибах рода Suillus, к которому относятся маслята.
Гипомицес проникает в плодовое тело хозяина и постепенно разрастается в его тканях. Из-за этого гриб перестает нормально развиваться, теряет привычные очертания и может превратиться в причудливое образование.
Как распознать зараженные маслята
На ранней стадии паразита легко не заметить. Сначала на поверхности появляется беловатый налет, похожий на тонкую плесень. Со временем он становится кремовым, а затем приобретает насыщенный желтый или золотистый цвет. На поздней стадии поверхность может стать бурой, а само плодовое тело размягчается и начинает разлагаться.
Насторожить должны и сильные деформации:
- неестественно искривленная ножка;
- асимметричная шляпка;
- утолщение;
- сращение отдельных частей.
Можно ли есть маслята, пораженные гипомицесом
Такие грибы лучше оставить в лесу, ведь после поражения они становятся несъедобными и даже могут вызвать отравление.
Поэтому во время тихой охоты действует простое правило: если масленок имеет странную форму, покрыт белым или желтым налетом, стал мягким или вызывает хотя бы малейшее сомнение, не стоит класть его в корзину.
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