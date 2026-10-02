Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород В лесах Украины растут опасные маслята: как они выглядят

В лесах Украины растут опасные маслята: как они выглядят

Ua ru
2 октября 2026 07:42
Какие маслята нельзя собирать в лесу и есть: фото опасных грибов в Украине
Человек держит корзину с грибами. Фото: 123RF/PICSEL

Октябрь в Украине — время сбора лесных грибов. Это период, когда можно собрать вкусные белые, польские, опята и, конечно же, маслята. Впрочем, украинцы сталкиваются в лесу и со странными мутантами. У них искривленные ножки, неестественно толстые шляпки и желтоватый оттенок. Но причина такой странной формы вовсе не мутация.

Новини.LIVE рассказывают, что не так с этими маслятами и почему их категорически нельзя есть.

Реклама

Почему маслята превращаются в грибы-мутанты

Необычные маслята в последнее время обсуждают украинские грибники в соцсетях. Фотографиями поделилась Иванна Мостицкая в Facebook-группе "Гриби".

На фотографиях видны плодовые тела неправильной формы, у которых шляпка и ножка буквально срастаются или сильно деформируются.

 

Читайте также:
Маслюк заражений паразитичним грибом Гіпоміцесом
Маслята зараженные паразитическим грибом Гипомицесом. Фото: Facebook/Иванна Мостицкая

Одной из возможных причин такого явления является гипомицес золотистоспоровый Hypomyces chrysospermus. Это не болезнь растений и не генетическая мутация маслятки, а отдельный паразитический гриб из группы аскомицетов. Он поражает различные трубчатые грибы, в частности представителей семейства болетовых. В научных работах также описывается его присутствие на грибах рода Suillus, к которому относятся маслята.

Гипомицес проникает в плодовое тело хозяина и постепенно разрастается в его тканях. Из-за этого гриб перестает нормально развиваться, теряет привычные очертания и может превратиться в причудливое образование.

Как распознать зараженные маслята

На ранней стадии паразита легко не заметить. Сначала на поверхности появляется беловатый налет, похожий на тонкую плесень. Со временем он становится кремовым, а затем приобретает насыщенный желтый или золотистый цвет. На поздней стадии поверхность может стать бурой, а само плодовое тело размягчается и начинает разлагаться.

Насторожить должны и сильные деформации:

  • неестественно искривленная ножка;
  • асимметричная шляпка;
  • утолщение;
  • сращение отдельных частей.

 

Маслюк заражений паразитичним грибом Гіпоміцесом
Маслята зараженные паразитическим грибом Гипомицесом. Фото: Facebook/Katerina Vasylivna

Можно ли есть маслята, пораженные гипомицесом

Такие грибы лучше оставить в лесу, ведь после поражения они становятся несъедобными и даже могут вызвать отравление.

Поэтому во время тихой охоты действует простое правило: если масленок имеет странную форму, покрыт белым или желтым налетом, стал мягким или вызывает хотя бы малейшее сомнение, не стоит класть его в корзину.

Вас могут заинтересовать другие наши статьи

Можно ли есть грибы, пораженные насекомыми и червями.

Какой редкий гриб нашли на Полесье и чем он особенный. Его при жизни встречают лишь единицы.

Как выглядит гриб-баран и чем он особенный.

полезные советы маслята лесные грибы
Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации