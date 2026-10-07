Как проверить грибы на ядовитость в домашних условиях: советы МОЗ

Корзина с грибами в лесу. Фото: depositphotos.com

Существует множество народных способов проверить лесные грибы на ядовитость: луковица, серебряная ложка, кастрюля с кипятком и т. д. Однако ни один из них не убережет вас от отравления. На самом деле правило, которое может сохранить здоровье, гораздо проще.

Новини.LIVE рассказывает, как на самом деле распознать ядовитый гриб.

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Как проверить грибы на ядовитость дома

На сайте МОЗ Украины подчеркивают, что надежного домашнего теста не существует. Изменение цвета луковицы или серебряной ложки во время варки, приятный запах, светлая мякоть или отсутствие потемнения на срезе не доказывают, что гриб съедобен.

Главное правило простое: собирайте только хорошо знакомые вам виды, а при малейшем сомнении откажитесь от гриба.

Почему даже длительная варка не спасет

Еще один опасный миф касается термической обработки. Многие считают, что неизвестный гриб достаточно долго прокипятить, слить воду, и его можно есть.

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Это не работает для всех ядов. Аматоксины, содержащиеся в некоторых смертельно ядовитых грибах, являются термостойкими и не разрушаются при обычном приготовлении. Поэтому варка не способна сделать неизвестный гриб безопасным.

Как не принести опасный гриб домой

Не кладите в корзину вид, который вы не можете с уверенностью определить. Лучше оставлять в лесу слишком молодые и старые экземпляры, ведь характерные признаки у них могут быть менее заметными. Не пробуйте сырой гриб на вкус для проверки. Не полагайтесь только на фотографии из интернета. Не собирайте грибы возле автомобильных дорог, промышленных предприятий и на загрязненных территориях. Не покупайте дикорастущие грибы на стихийных рынках.

Что делать при отравлении грибами

Если после употребления грибов у вас появились следующие симптомы, немедленно звоните по номеру 103:

тошнота;

рвота;

боль в животе;

диарея;

головокружение;

судороги;

нарушение сознания.

Важно: симптомы могут появиться как сразу, так и через несколько часов или даже дней.

Не ждите, пока станет лучше, и не пытайтесь лечить отравление самостоятельно. Сохраните остатки грибов или готового блюда для исследования и сообщите медикам, кто еще их ел. Особенно опасно временное облегчение: при отравлении аматоксинами после первых желудочно-кишечных симптомов может развиться тяжелое поражение печени.

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