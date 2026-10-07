Як перевірити гриби на отруйність у домашніх умовах: поради МОЗ

Корзина з грибами у лісі. Фото: depositphotos.com

Існує безліч народних методів, як перевірити лісові гриби на отруйність: цибулина, срібна ложка, каструля з окропом тощо. Проте, жоден з них не вбереже вас від отруєння. Насправді правило, яке може вберегти здоров'я, значно простіше.

Новини.LIVE розповідає, як насправді розпізнати отруйний гриб.

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Як перевірити гриби на отруйність удома

На сайті МОЗ України наголошують, надійного домашнього тесту не існує. Зміна кольору цибулі чи срібної ложки під час варіння, приємний запах, світла м'якоть або відсутність потемніння на зрізі не доводять, що гриб їстівний.

Головне правило просте: збирайте лише добре знайомі вам види, а за найменшого сумніву відмовтеся від гриба.

Чому навіть тривале варіння не врятує

Ще один небезпечний міф стосується термічної обробки. Багато хто вважає, що невідомий гриб достатньо довго прокип'ятити, злити воду і його можна їсти.

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Це не працює для всіх отрут. Аматоксини, які містять деякі смертельно отруйні гриби, є термостійкими і не руйнуються під час звичайного приготування. Тому варіння не здатне зробити невідомий гриб безпечним.

Як не принести небезпечний гриб додому

Не кладіть до кошика вид, який ви не можете впевнено визначити. Краще залишати в лісі надто молоді та старі екземпляри, адже характерні ознаки у них можуть бути менш помітними. Не куштуйте сирий гриб для перевірки. Не покладайтеся лише на фотографії з інтернету. Не збирайте врожай біля автошляхів, промислових підприємств і на забруднених територіях. Не купуйте дикорослі гриби на стихійних ринках.

Що робити при отруєнні грибами

Якщо після вживання грибів у вас з'явилися наступні симптоми, негайно телефонуйте 103:

нудота;

блювання;

біль у животі;

діарея;

запаморочення;

судоми;

порушення свідомості.

Важливо: симптоми можуть виникнути як швидко, так і через кілька годин або навіть днів.

Не чекайте, поки стане краще, і не намагайтеся лікувати отруєння самостійно. Збережіть залишки грибів або готової страви для дослідження та повідомте медикам, хто ще їх їв. Особливо небезпечне тимчасове полегшення: при отруєнні аматоксинами після перших шлунково-кишкових симптомів може розвинутися тяжке ураження печінки.

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