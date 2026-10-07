Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Домашні тести не працюють: як насправді розпізнати отруйний гриб

Домашні тести не працюють: як насправді розпізнати отруйний гриб

Ua ru
7 жовтня 2026 15:54
Як перевірити гриби на отруйність у домашніх умовах: поради МОЗ
Корзина з грибами у лісі. Фото: depositphotos.com

Існує безліч народних методів, як перевірити лісові гриби на отруйність: цибулина, срібна ложка, каструля з окропом тощо. Проте, жоден з них не вбереже вас від отруєння. Насправді правило, яке може вберегти здоров'я, значно простіше.

Новини.LIVE розповідає, як насправді розпізнати отруйний гриб.

Реклама

Як перевірити гриби на отруйність удома

На сайті МОЗ України наголошують, надійного домашнього тесту не існує. Зміна кольору цибулі чи срібної ложки під час варіння, приємний запах, світла м'якоть або відсутність потемніння на зрізі не доводять, що гриб їстівний.

Головне правило просте: збирайте лише добре знайомі вам види, а за найменшого сумніву відмовтеся від гриба. 

Чому навіть тривале варіння не врятує

Ще один небезпечний міф стосується термічної обробки. Багато хто вважає, що невідомий гриб достатньо довго прокип'ятити, злити воду і його можна їсти.

Читайте також:

Це не працює для всіх отрут. Аматоксини, які містять деякі смертельно отруйні гриби, є термостійкими і не руйнуються під час звичайного приготування. Тому варіння не здатне зробити невідомий гриб безпечним.

Як не принести небезпечний гриб додому

  1. Не кладіть до кошика вид, який ви не можете впевнено визначити.
  2. Краще залишати в лісі надто молоді та старі екземпляри, адже характерні ознаки у них можуть бути менш помітними.
  3. Не куштуйте сирий гриб для перевірки.
  4. Не покладайтеся лише на фотографії з інтернету.
  5. Не збирайте врожай біля автошляхів, промислових підприємств і на забруднених територіях.
  6. Не купуйте дикорослі гриби на стихійних ринках.

Що робити при отруєнні грибами

Якщо після вживання грибів у вас з'явилися наступні симптоми, негайно телефонуйте 103:

  • нудота;
  • блювання;
  • біль у животі;
  • діарея;
  • запаморочення;
  • судоми;
  • порушення свідомості.

Важливо: симптоми можуть виникнути як швидко, так і через кілька годин або навіть днів.

Не чекайте, поки стане краще, і не намагайтеся лікувати отруєння самостійно. Збережіть залишки грибів або готової страви для дослідження та повідомте медикам, хто ще їх їв. Особливо небезпечне тимчасове полегшення: при отруєнні аматоксинами після перших шлунково-кишкових симптомів може розвинутися тяжке ураження печінки.

Ділимося іншими корисними порадами

Як розпізнати небезпечний маслюк, який заражений паразитом.

Чи можна їсти гриби, які вражені комахами та черв'яками.

Як обрати найкращий час для походу в ліс за грибами. 

Як правильно сушити гриби на зиму, щоб вони зберігалися кілька років, а пліснява і шкідники не завелися.

МОЗ корисні поради їстівні гриби лісові гриби
Максим Лозовий - Редактор
Автор:
Максим Лозовий

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації