Что добавить в маринованную тыкву, чтобы консервация на зиму была безопасной

Женщина нарезает тыкву для консервирования на зиму. Фото: dreamstime.com

Маринованная тыква — настоящая находка для зимнего стола. Но даже самая вкусная домашняя заготовка рискует превратиться в источник опасности, если неправильно приготовить маринад. Есть один ингредиент, от которого зависит не только вкус, но и безопасность продукта.

Новини.LIVE рассказывают, что нужно обязательно добавить при консервировании тыквы, чтобы она хорошо хранилась.

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Что обязательно нужно добавить в маринованную тыкву

Главный ингредиент, который используют для повышения кислотности маринованных овощей, — уксус. Он помогает создать среду, неблагоприятную для развития опасных микроорганизмов.

Как объясняют специалисты Университета Миннесоты, при мариновании кислотность продукта имеет особое значение. Чтобы консервированные овощи были безопасными, их кислотность должна быть достаточно высокой — показатель pH не должен превышать 4,6.

Тыква от природы обладает низкой кислотностью. Поэтому для этого овоща это особенно важно. В герметично закрытой банке при неправильном приготовлении могут возникнуть условия для развития бактерий, вызывающих ботулизм. Уксус помогает снизить этот риск, но только тогда, когда его количество и способ приготовления соответствуют проверенному рецепту.

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Какой уксус лучше использовать для маринования

В рекомендациях специалистов по домашнему консервированию чаще всего указывается столовый уксус 5%. При приготовлении маринада придерживайтесь нескольких правил:

Проверяйте концентрацию уксуса на этикетке. Не уменьшайте количество кислоты, указанное в проверенном рецепте. Не разбавляйте маринад дополнительной водой, чтобы сделать его менее кислым. Не заменяйте уксус лимонным соком или кислотой без соответствующих рекомендаций. Не пытайтесь компенсировать недостаток уксуса добавлением соли или сахара.

Можно ли хранить маринованную тыкву всю зиму

Маринованную тыкву, приготовленную по обычным домашним рецептам, рекомендуется хранить в холодильнике и употреблять в течение срока, предусмотренного рецептом. Можно консервировать тыкву кусочками по специальной технологии с использованием автоклава для домашнего консервирования под давлением.

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