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Главная Дом и огород Домашняя консервация не любит три вещи: где хранить закрутки

Домашняя консервация не любит три вещи: где хранить закрутки

Ua ru
15 сентября 2026 18:29
Как хранить домашнюю консервацию: важные правила безопасных заготовок
Мужчина готовит домашние консервы. Фото: magnific.com

Банки с огурцами, помидорами, компотами и вареньем могут простоять всю зиму. Но даже правильно приготовленные заготовки можно легко испортить, если хранить их неправильно. Домашняя консервация особенно не любит три вещи: тепло, влагу и яркий свет. Поэтому место нужно выбирать тщательно.

Как хранить домашнюю консервацию и куда поставить банки, чтобы заготовки как можно дольше оставались качественными, рассказали специалисты Penn State Extension, передает Новини.LIVE.

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Какие три вещи уничтожат ваши домашние заготовки

Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы банки нагревались и подвергались резким перепадам температуры. Высокая температура ускоряет ухудшение цвета, вкуса и текстуры продуктов, а при чрезмерном нагревании может пострадать и герметичность банки.

Вторая опасность — влага. В сыром помещении металлические крышки могут ржаветь, а повреждение крышки может нарушить герметичность. Третий враг консервов — свет. Прямые солнечные лучи постепенно ухудшают цвет и качество продуктов.

Поэтому банки нельзя оставлять:

Читайте также:
  • рядом с плитой;
  • батареей;
  • котлом или другими источниками тепла;
  • на подоконнике;
  • на открытых полках напротив окна;
  • в помещениях с повышенной влажностью;
  • на открытом балконе с резкими перепадами температуры.

При какой температуре хранить консервацию

Лучше всего домашние закрутки чувствуют себя в прохладном, сухом и темном месте. Специалисты советуют поддерживать температуру от +10 до +21°C.

Где можно хранить консервы

Хорошим вариантом станет сухая кладовая без окон. Банки можно разместить на прочных стеллажах или полках, оставив между ними достаточно места. Подойдет и кухонный шкаф, если он расположен вдали от плиты, духовки, батареи и водопроводных труб.

Застекленный балкон или лоджия можно использовать только в том случае, если там не происходит сильного нагрева в солнечные дни и промерзания зимой. Погреб или подвал тоже может быть подходящим местом, но только если там сухо, прохладно, чисто и хорошо работает вентиляция.

Сколько можно хранить домашнюю консервацию

Для наилучшего качества специалисты советуют рассчитывать количество заготовок так, чтобы использовать их в течение года. Ведь со временем даже герметично закрытая консервация постепенно теряет цвет, аромат, вкус и плотность.

Обязательно подписывайте на банках дату приготовления. Новые закрутки ставьте сзади, а прошлогодние — впереди, чтобы использовать их в первую очередь.

Делимся другими полезными советами

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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