Як зберігати домашню консервацію: важливі правила безпечних заготовок

Чоловік готує домашню консервацію. Фото: magnific.com

Банки з огірками, помідорами, компотами та варенням можуть простояти всю зиму. Але навіть правильно приготовлені закрутки можна легко зіпсувати, якщо неправильно їх зберігати. Домашня консервація особливо не любить три речі: тепло, вологу та яскраве світло. Тому місце потрібно обирати ретельно.

Як зберігати домашню консервацію та куди поставити банки, щоб заготовки якомога довше залишалися якісними, розповіли фахівці Penn State Extension, передає Новини.LIVE.

Реклама

Які три речі знищать ваші домашні заготовки

У жодному разі не можна, щоб банки нагрівалися та зазнавали різких температурних коливань. Висока температура прискорює погіршення кольору, смаку та текстури продуктів, а за надмірного нагрівання може постраждати й герметичність банки.

Друга небезпека це волога. У сирому приміщенні металеві кришки можуть іржавіти, а пошкодження кришки здатне порушити герметичність. Третій ворог закруток це світло. Пряме сонце поступово погіршує колір та якість продуктів.

Тому банки не можна залишати:

Читайте також:

поряд із плитою;

батареєю;

котлом чи іншими джерелами тепла;

на підвіконні;

відкритих полицях навпроти вікна;

у приміщеннях з підвищеною вологістю;

на відкритому балконі із різкими перепадами температури.

За якої температури зберігати консервацію

Найкраще домашні закрутки почуваються у прохолодному, сухому та темному місці. Фахівці радять підтримувати температуру від +10 до +21°C.

Де можна зберігати закрутки

Хорошим варіантом стане суха комора без вікон. Банки можна розмістити на міцних стелажах або полицях, залишивши між ними достатньо місця. Підійде й кухонна шафа, якщо вона розташована далеко від плити, духовки, батареї та водопровідних труб.

Засклений балкон або лоджію можна використовувати лише тоді, коли там немає сильного нагрівання в сонячні дні та промерзання взимку. Погріб або підвал теж може бути вдалим місцем, але лише якщо там сухо, прохолодно, чисто та добре працює вентиляція.

Скільки можна зберігати домашню консервацію

Для найкращої якості фахівці радять розраховувати кількість заготовок так, щоб використати їх протягом року. Адже з часом навіть герметично закрита консервація поступово втрачає колір, аромат, смак і щільність.

Обов'язково підписуйте на банках дату приготування. Нові закрутки ставте позаду, а торішні вперед, щоб використати їх першими.

Ділимося іншими корисними порадами

Які консерви варто купити додому на зиму про запас.

Які продукти категорично не можна консервувати та чому.

Чим можна замінити оцет для консервації помідорів та огірків.