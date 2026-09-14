Какие консервы купить домой впрок и как их хранить: советы специалистов

Покупка консервов на зиму впрок. Коллаж: Новини.LIVE

Домашний запас консервов особенно пригодится в тех случаях, когда нет света, воды или возможности быстро приготовить еду. Особенно удобны продукты, которые до вскрытия не требуют хранения в холодильнике и могут долго храниться. А наиболее практично составить разнообразный набор из мяса, рыбы, бобовых, овощей и фруктов, чтобы была возможность быстро собрать полноценный обед или ужин.

Новини.LIVE рассказывают, какие консервы стоит иметь дома в запасе и как правильно их хранить.

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Какие консервы стоит купить впрок

Мясные консервы

Неоткрытые мясные консервы, в зависимости от производителя и рецептуры, могут храниться примерно от двух до пяти лет. Говядину, свинину или курицу можно добавить в кашу, макароны, картофель или использовать для приготовления быстрого супа.

Рыбные консервы

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Сардины, скумбрия и тунец не требуют дополнительного приготовления. Их можно есть с хлебом, добавлять в салаты, крупы или макароны. А срок годности рыбных консервов часто составляет от одного до трех лет.

Фасоль, горошек и кукуруза

Консервированная фасоль особенно удобна, ведь она содержит растительный белок и хорошо сочетается с овощами, крупами и мясом. Горошек и кукуруза помогут быстро приготовить салат, гарнир или перекус.

Такие овощные консервы часто могут храниться около 1-3 лет.

Томаты в собственном соку

Консервированные помидоры или томатная мякоть пригодятся для супов, соусов, подливок и тушеных блюд. Это один из самых универсальных продуктов для домашней кладовой. В зависимости от состава и производителя срок хранения может составлять примерно 1-3 года.

Фруктовые консервы

В запас стоит добавить не только соленые продукты. Персики, груши, ананасы, компоты или яблочное пюре станут готовым перекусом, когда нет возможности что-то готовить. Большинство фруктовых консервов можно хранить до 3 лет.

Как правильно хранить консервы дома

Храните банки в сухом, прохладном и темном месте, подальше от плиты, батарей и прямых солнечных лучей. Новые покупки лучше ставить сзади, а продукты с более коротким сроком годности использовать в первую очередь. Перед открытием всегда осматривайте упаковку. Вздутые, протекающие, сильно заржавевшие или поврежденные банки лучше сразу выбросить.

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