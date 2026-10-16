Варіння лісових грибів. Скриншот з відео на Youtube

Після вдалого походу до лісу хочеться якнайшвидше почистити зібрані гриби та приготувати їх. Тому деякі господарі просто висипають у каструлю усе грибне асорті й варять. Але така економія часу здатна просто зіпсувати дорогоцінний продукт.

Новини.LIVE розповідає, чому білі гриби, маслюки, опеньки та лисички не можна варити разом в одній каструлі й як приготувати їх правильно.

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Чому лісові гриби краще варити окремо

Проблема у тому, що їстівні гриби мають різну щільність, смак та особливості приготування. Поки одні ще потребуватимуть термічної обробки, інші вже розваряться. Наприклад, лисички, якщо їх довго варити, можуть втратити свою текстуру, а опенькам потрібна ретельніша термічна обробка.

До того ж сортування допомагає повторно оглянути кожен гриб. Й позбутися тих екземплярів, у їстівності яких ви сумніваєтеся.

Скільки варити білі гриби, лисички, маслюки та опеньки

У кулінарних рекомендаціях наводять такі орієнтовні терміни для свіжих, правильно визначених грибів після закипання води:

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білі гриби — приблизно 30–40 хвилин, залежно від розміру шматочків;

— приблизно 30–40 хвилин, залежно від розміру шматочків; лисички — близько 20 хвилин. За тривалого кипіння вони можуть стати жорсткими;

— близько 20 хвилин. За тривалого кипіння вони можуть стати жорсткими; маслюки — орієнтовно 20–30 хвилин. Перед варінням їх очищають від слизької плівки;

— орієнтовно 20–30 хвилин. Перед варінням їх очищають від слизької плівки; опеньки — щонайменше 30 хвилин ретельного приготування. Їх особливо важливо не подавати недовареними.

Чи рятує повторне кип'ятіння

Необхідно ретельно промити відібрані лісові гриби, прокип'ятити, замінити воду й після повторного закипання варити ще 15–20 хвилин.

Важливо пам'ятата: більшість грибних токсинів витримують нагрівання. Навіть три кип'ятіння не зроблять отруйну знахідку їстівною.

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