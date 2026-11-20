Сушеные белые грибы и соленые грузди. Коллаж: Новини.LIVE

Когда-то украинские хозяйки знали секрет, благодаря которому лесные грибы сохраняли свой вкус и аромат всю зиму. Белые грибы бережно сушили в печи, а грузди складывали в деревянные бочки и засыпали солью. И это была не просто привычка, передаваемая из поколения в поколение. За каждым способом заготовки стояла особая причина.

Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.Media рассказывают о кулинарных традициях и хитростях украинцев.

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Почему белые грибы сушили в печи

Белые грибы, подберезовики и подосичники особенно хорошо подходили для сушки. Они легко отдавали влагу, а после высыхания могли долго храниться. Больше всего ценились боровики. После сушки их аромат становился насыщеннее. Даже небольшая горсть таких грибов могла придать постному борщу или юшке особый вкус.

Сам процесс тоже имел свои хитрости. Печь сначала протопливали, а затем выгребали жар и золу. На теплый чернильник стелили солому и раскладывали очищенные грибы. Они медленно теряли влагу, не подгорая. Впоследствии их можно было нанизывать на нитки и оставлять досыхать в проветриваемом помещении. Готовые запасы хранили в сухом месте, чтобы они не отсырели.

Почему грузди солили в деревянных бочках

А вот с груздями все было иначе. Эти грибы содержат едкий молочный сок, из-за которого у них горьковатый, острый привкус. И сушка не устраняет эту особенность. Поэтому традиционно грузди заготавливали методом соления. Перед этим их вымачивали, а в зависимости от вида и способа приготовления также отваривали.

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Подготовленные грибы укладывали в деревянные бочки или глиняную посуду, пересыпали солью и прижимали гнетом. Постепенно они оседали и выделяли сок. В процессе соления и ферментации их вкус менялся, а мякоть оставалась плотной.

Зачем украинцы заготавливали много грибов

В древности грибы были важной частью зимнего рациона, особенно во время постов, когда мясо и молочные продукты не употреблялись. Такие осенние заготовки помогали разнообразить стол на всю зиму.

Из сушеных боровиков готовили наваристые супы, борщи, подливы и начинки для вареников. Хозяйки использовали даже грибной отвар, ведь именно он придавал блюдам ярко выраженный лесной аромат. Особое место грибные блюда занимали в Сочельник. Сегодня традиционные рецепты остаются частью украинского кулинарного наследия.

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