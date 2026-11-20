Сушені білі гриби та засолені грузді. Колаж: Новини.LIVE

Колись українські господині знали секрет, завдяки якому лісові гриби зберігали свій смак і аромат усю зиму. Білі гриби дбайливо сушили в печі, а грузді складали в дерев'яні діжки та засипали сіллю. І це була не просто звичка, яку передавали від покоління до покоління. За кожним способом заготівлі стояла особлива причина.

Новини.LIVE з посиланням на Ukr.Media розповідає про кулінарні традиції та хитрощі українців.

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Чому білі гриби сушили в печі

Білі гриби, підберезники та підосичники особливо добре підходили для сушіння. Вони легко віддавали вологу, а після висихання могли довго зберігатися. Найбільше цінували боровики. Після сушіння їхній аромат ставав насиченішим. Навіть невелика жменя таких грибів могла надати пісному борщу чи юшці особливого смаку.

Сам процес теж мав свої хитрощі. Піч спочатку протоплювали, а потім вигрібали жар і попіл. На теплий черінь стелили солому та розкладали очищені гриби. Вони повільно втрачали вологу, не підгораючи. Згодом їх могли нанизувати на нитки та залишати досихати в провітрюваному приміщенні. Готові запаси тримали в сухому місці, щоб вони не відволожувалися.

Чому грузді солили в дерев'яних діжках

А ось із груздями все було інакше. Ці гриби містять їдкий молочний сік, через який мають гіркуватий, гострий присмак. І сушіння не усуває цієї особливості. Тому традиційно грузді заготовляли методом соління. Перед цим їх вимочували, а залежно від виду та способу приготування також відварювали.

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Підготовлені гриби вкладали в дерев'яні діжки або глиняний посуд, пересипали сіллю та притискали гнітом. Поступово вони осідали й виділяли сік. У процесі соління та ферментації їхній смак змінювався, а м'якуш залишався щільним.

Навіщо українці заготовляли багато грибів

У давнину гриби були важливою частиною зимового харчування, особливо під час постів, коли м'ясо та молочні продукти не вживали. Такі осінні заготівлі допомагали урізноманітнити стіл усю зиму.

Із сушених боровиків готували наваристі юшки, борщі, підливи та начинки для вареників. Господині використовували навіть грибний відвар, адже саме він надавав стравам виразного лісового аромату. Особливе місце грибні страви посідали на Святвечір. Сьогодні традиційні рецепти залишаються частиною української кулінарної спадщини.

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