Людина збирає гриби у лісі. Фото: unsplash.com

Здається, з першими приморозками грибний сезон остаточно завершується. Проте насправді є види грибів, які не бояться холодів й продовжують активно рости.

Новини.LIVE розповідає, які гриби можна збирати в листопаді 2026 та як це правильно робити.

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Види грибів, які можна збирати в листопаді 2026 року

Осінні опеньки

На початку листопада ці гриби ще можна знайти великими групами на пнях, повалених стовбурах і біля коріння листяних дерев. Особливо добре вони ростуть після вологих днів, якщо ще не було сильних морозів.

Зимові опеньки (фламуліна)

Справжня знахідка холодного сезону. На відміну від багатьох інших грибів, фламуліна здатна плодоносити навіть після перших приморозків. Шукати її варто на вербах, тополях та іншій листяній деревині. Однак ці гриби мають небезпечних двійників, зокрема смертельно отруйну галерину облямовану.

Гливи

Пізня осінь є сприятливим періодом для росту глив. Вони можуть з'являтися цілими гронами на ослаблених і мертвих листяних деревах. За відповідної погоди ці їстівні гриби трапляються навіть у грудні.

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Польські гриби

Якщо листопад видався теплим, ще можна натрапити на польські гриби. Найкраще шукати їх у соснових і мішаних лісах, серед моху та опалої хвої. Після тривалих морозів шансів знайти їх значно менше.

Маслюки

Останні маслюки сезону іноді ховаються серед хвої в молодих соснових насадженнях. Найбільше шансів знайти їх після дощів, коли зберігається відносно тепла погода.

Рядовки фіолетові

Ці незвичайні гриби можна побачити серед опалого листя у листяних і мішаних лісах. Іноді вони ростуть великими групами. Проте фіолетове забарвлення не гарантує їстівності, адже існують отруйні схожі види. Збирати їх варто лише досвідченим грибникам, а вживати тільки після ретельного приготування.

Як безпечно збирати гриби пізньої осені

Листопадове тихе полювання має свої особливості. Через короткий світловий день вирушайте до лісу вранці, а повертайтеся завидна.

Важливо дотримуватися кількох правил:

не беріть старі, слизькі, зіпсовані гриби та екземпляри, які неодноразово замерзали й відтавали;

складайте знахідки у плетений кошик, а не поліетиленовий пакет, де вони швидше псуються;

не збирайте гриби поблизу доріг, промислових підприємств і на забруднених територіях;

не визначайте їстівність лише за фотографією чи допомогою мобільного застосунку;

не заходьте до лісів, де заборонене відвідування або існує мінна небезпека.

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