Чоловік збирає гриби у лісі. Фото: magnific.com

Грибний сезон зазвичай припадає на вересень-жовтень. У цей час в лісі можна знайти білі, опеньки, червоноголовці, польські, маслюки. Але в Україні є гриби, які ростуть навіть після заморозків.

Новини.LIVE розповідає, які гриби не бояться холодів та де їх шукати.

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Які їстівні гриби можна знайти після морозів

Зимовий опеньок, або фламуліна оксамитоніжкова

Його золотисто-руді шапинки добре помітні на темній корі. Фламуліна росте цілими пучками на пнях, повалених стовбурах і пошкоджених листяних деревах, особливо вербах. У вологу погоду шапинки блищать, а ніжки знизу темнішають і стають оксамитовими. Під час морозів ріст фламуліни сповільнюється, але з поверненням тепла гриб може розвиватися далі. Знайти його можна від пізньої осені до весни.

Гриб зимовий опеньок. Фото: stock.adobe.com

Глива звичайна

Знайома багатьом глива росте не лише на фермах. У лісі вона з'являється на мертвій деревині листяних дерев, зокрема бука. Її сіруваті або коричневі шапинки нагадують віяла, що розташувалися одне над одним.

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Гливи можна побачити наприкінці осені та під час м'якої зими, особливо у відлиги. Цікаво, що в природі цей гриб здатний знищувати мікроскопічних круглих червів — нематод.

Гриб глива звичайна. Фото: shutterstock.com

Аурикулярія вухоподібна

Цей гриб має незвичайний вигляд: коричневе драглисте плодове тіло справді нагадує маленьке вухо. Аурикулярія полюбляє вологі місця й мертві гілки, особливо бузини. Гриб може повністю промерзати, відтавати й продовжувати рости. Його використовують у кулінарії, зокрема в азійських стравах, але лише після достовірного визначення та належного приготування.

Гриб аурикулярія вухоподібна. Фото: alexhyde.photoshelter.com

Коли найкраще шукати зимові гриби

Найбільше шансів побачити нові плодові тіла під час відлиги, коли температура піднімається приблизно до нуля або вище. У сильний мороз гриби переважно не ростуть активно, хоча деякі зберігаються на деревині. Трутовики, наприклад, можуть залишатися на стовбурах усю зиму, але це не означає, що їх можна їсти.

Чим небезпечні гриби, зібрані після морозу

Зимовий опеньок можна сплутати зі смертельно отруйною галериною облямованою. У молодих галерин буває кільце на ніжці, проте з віком воно може зникнути. Тому колір шапинки, місце росту чи одна характерна ознака не гарантують правильного визначення. Не беріть незнайомих, старих або пошкоджених грибів.

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