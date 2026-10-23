Людина збирає гриби у лісі. Фото: istockphoto.com

У густих лісах Львівської області серед опалого листя знайшли незвичайний гриб, який більше нагадує інопланетну істоту. Замість звичного капелюшка він має кульку, оточену "пелюстками". А під час дощу форма змінюється.

Про цікаву знахідку розповіли науковці регіонального ландшафтного парку "Стільське Горбогір'я" у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Який незвичайний гриб знайшли на Львівщині

Йдеться про зірковик (Geastrum), який також називають земляною зіркою. Свою назву він отримав завдяки незвичайній формі плодового тіла.

Спочатку гриб розвивається під землею та нагадує невелику кульку. Коли він дозріває, зовнішня оболонка розтріскується, утворюючи кілька загострених променів. У центрі залишається кругла капсула зі спорами.

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Гриб зірковик (Geastrum). Фото: facebook.com/stilskehorb

Один із найцікавіших представників цього роду — зірковик склепінчастий (Geastrum fornicatum). Його промені вигинаються донизу, піднімаючи спорову кульку над ґрунтом. Через це гриб нагадує фантастичну істоту на маленьких ніжках.

Гриби Geastrum fornicatum. Фото: gribi.net.ua

Чому земляна зірка змінює форму після дощу

Деякі види зірковиків мають дивовижну здатність реагувати на вологість повітря. Їхні промені працюють як природний гігрометр. У суху погоду вони загортаються всередину, частково прикриваючи кульку. Після дощу тканини вбирають воду, набухають, і гриб знову розкривається.

Але зірковик склепінчастий так не поводиться. Його промені не є гігроскопічними, тому після розкриття залишаються приблизно в одному положенні незалежно від погоди.

Як гриб розмножується та чи можна його їсти

Найцікавіше приховано всередині круглої капсули. Вона містить величезну кількість мікроскопічних спор, які допомагають грибу розмножуватися. На верхівці кульки є крихітний отвір. Коли на її поверхню падає достатньо велика крапля дощу, виникає тиск, який виштовхує назовні хмаринку спор. Згодом їх підхоплює вітер. У лісі ці гриби приносять користь. Вони беруть участь у розкладанні органічних решток, допомагаючи повертати поживні речовини в ґрунт.

Зірковики не варто збирати для приготування страв. Зокрема, зірковик склепінчастий вважається неїстівним. Його плодове тіло жорстке та не має кулінарної цінності.

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