Человек собирает грибы в лесу. Фото: istockphoto.com

В густых лесах Львовской области среди опавшей листвы обнаружили необычный гриб, который больше напоминает инопланетное существо. Вместо привычной шляпки у него шарик, окруженный "лепестками". А во время дождя его форма меняется.

Об интересной находке рассказали ученые регионального ландшафтного парка "Стільське Горбогір'я" в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Какой необычный гриб нашли на Львовщине

Речь идет о звездочке (Geastrum), которую также называют земляной звездой. Свое название она получила благодаря необычной форме плодового тела.

Сначала гриб развивается под землей и напоминает небольшой шарик. Когда он созревает, внешняя оболочка растрескивается, образуя несколько заостренных лучей. В центре остается круглая капсула со спорами.

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Гриб звездочник (Geastrum). Фото: facebook.com/stilskehorb

Один из самых интересных представителей этого рода — звездочка сводчатая (Geastrum fornicatum). Ее лучи изгибаются вниз, поднимая споровый шарик над почвой. Из-за этого гриб напоминает фантастическое существо на маленьких ножках.

Грибы Geastrum fornicatum. Фото: gribi.net.ua

Почему земляная звезда меняет форму после дождя

Некоторые виды звездочек обладают удивительной способностью реагировать на влажность воздуха. Их лучи работают как природный гигрометр. В сухую погоду они сворачиваются внутрь, частично прикрывая шарик. После дождя ткани впитывают воду, набухают, и гриб снова раскрывается.

Но звездочник сводообразный так себя не ведет. Его лучи не гигроскопичны, поэтому после раскрытия остаются примерно в одном положении независимо от погоды.

Как гриб размножается и можно ли его есть

Самое интересное скрыто внутри круглой капсулы. Она содержит огромное количество микроскопических спор, которые помогают грибу размножаться. На верхушке шарика есть крошечное отверстие. Когда на его поверхность попадает достаточно крупная капля дождя, возникает давление, которое выталкивает наружу облачко спор. Затем их уносит ветер. В лесу эти грибы приносят пользу. Они участвуют в разложении органических остатков, помогая возвращать питательные вещества в почву.

Звездочки не стоит собирать для приготовления блюд. В частности, звездочка сводчатая считается несъедобной. Ее плодовое тело жесткое и не имеет кулинарной ценности.

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