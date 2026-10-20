Мужчина собирает грибы в лесу. Фото: shutterstock.com

Грибной сезон в Украине еще не закончился, поэтому любители тихой охоты продолжают возвращаться из лесов с полными корзинами. Но пока одни ищут привычные опята, маслята и белые грибы, опытные грибники обращают внимание на необычные экземпляры. Среди них — ежовик чешуйчатый, который удивляет своим внешним видом и необычайно насыщенным ароматом.

Новини.LIVE со ссылкой на Interia Zielona рассказывают, где можно встретить ежовик чешуйчатый и чем он так особенный.

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Как выглядит ежовик чешуйчатый

Ежовик чешуйчатый, также известный как ежовик пестрый или черепистый, имеет научное название Sarcodon imbricatus. Его трудно не заметить.

Съедобный гриб имеет характерный внешний вид:

Шляпка

Большая, мясистая, диаметром от 5 до 20 см. Поверхность покрыта темно-коричневыми чешуйками, которые накладываются друг на друга, словно черепица на крыше.

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Шипы

Вместо пластинок или губчатого слоя снизу расположены густые, тонкие и ломкие шипики. Сначала они светлые, но постепенно темнеют.

Ножка

Короткая, толстая и прочная. У молодых грибов светлая, с возрастом становится сероватой или коричневой.

Мякоть

Плотная, беловатая, с выраженным пряным ароматом. У старых экземпляров твердеет и приобретает горечь.

Съедобный гриб — чешуйчатый ежовик. Фото: mushroom-appreciation.com

Где растет ежовик чешуйчатый в Украине

По данным справочника "Світ грибів України", этот вид можно найти на Полесье, в западной Лесостепи и Розтоцко-Опольских лесах. Также он встречается в Карпатах и на Прикарпатье.

Лучше всего искать его в хвойных и смешанных лесах, особенно среди елей и сосен. Грибы растут на земле, часто среди мха и опавшей хвои, поодиночке или группами.

Сезон плодоношения длится преимущественно с августа по октябрь, иногда до ноября. Поэтому даже во второй половине осени еще есть шанс увидеть этот необычный гриб.

У чешуйчатого ежовика есть двойники. Поэтому, если вы не уверены в находке, лучше оставить гриб в лесу. Также учитывайте место сбора. Исследования украинских ученых показали, что этот вид может активно накапливать радиоактивный цезий. Поэтому собирать его на загрязненных территориях опасно.

Чем особенен чешуйчатый ежовик

Главная кулинарная особенность чешуйчатого ежовика заключается не во вкусе, а в его чрезвычайно насыщенном пряном, несколько смолистом аромате. Лучше всего для кулинарии подходят молодые экземпляры.

Особенно ценят ежовик в сушеном виде. Из него готовят ароматный грибной порошок, который можно использовать в качестве натуральной приправы. Для этого молодые грибы очищают от лесного мусора, нарезают тонкими ломтиками и высушивают при температуре 50–60°C до хрупкости. Затем измельчают.

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