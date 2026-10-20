Чоловік зрізає гриби у лісі. Фото: shutterstock.com

Грибний сезон в Україні ще не завершився, тож любителі тихого полювання продовжують повертатися з лісів із повними кошиками. Та поки одні шукають звичні опеньки, маслюки та білі гриби, досвідчені грибники звертають увагу на особливі екземпляри. Серед них — їжовик лускатий, який дивує своїм виглядом і надзвичайно насиченим ароматом.

Новини.LIVE з посиланням на Interia Zielona розповідає, де можна зустріти їжовик лускатий та чим він такий особливий.

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Який вигляд має їжовик лускатий

Їжовик лускатий, також відомий як їжовик строкатий або черепичастий, має наукову назву Sarcodon imbricatus. Його важко не помітити.

Їстівний гриб має характерну зовнішність:

Шапинка

Велика, м'ясиста, діаметром від 5 до 20 см. Поверхня вкрита темно-коричневими лусочками, які накладаються одна на одну, наче черепиця на даху.

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Шипи

Замість пластинок чи губчастого шару знизу розташовані густі, тонкі та ламкі шипики. Спочатку вони світлі, але поступово темніють.

Ніжка

Коротка, товста та міцна. У молодих грибів світла, з віком стає сіруватою або коричневою.

М'якоть

Щільна, білувата, з виразним пряним ароматом. У старих екземплярів твердішає та набуває гіркоти.

Їстівний гриб їжовик лускатий. Фото: mushroom-appreciation.com

Де росте їжовик лускатий в Україні

За даними довідника "Світ грибів України", цей вид можна знайти на Поліссі, у західному Лісостепу та Розтоцько-Опільських лісах. Також він трапляється в Карпатах і на Прикарпатті.

Найкраще шукати його у хвойних та змішаних лісах, особливо серед ялин і сосен. Гриби ростуть на ґрунті, часто серед моху та опалої хвої, поодинці або групами.

Сезон плодоношення триває переважно із серпня до жовтня, іноді до листопада. Тому навіть у другій половині осені ще є шанс побачити цей незвичайний гриб.

Їжовик лускатий має двійників. Тому, якщо невпевнені у знахідці, краще залишити гриб у лісі. Також враховуйте місце збирання. Дослідження українських науковців показали, що цей вид може активно накопичувати радіоактивний цезій. Тому збирати його на забруднених територіях небезпечно.

Чим їжовик лускатий особливий

Головна кулінарна особливість їжовика лускатого полягає не в смаку, а в його надзвичайно насиченому пряному, дещо смолистому ароматі. Найкраще для кулінарії підходять молоді екземпляри.

Особливо цінують їжовик у сушеному вигляді. З нього готують ароматний грибний порошок, який можна використовувати як натуральну приправу. Для цього молоді гриби очищають від лісового сміття, нарізають тонкими скибками та висушують за температури 50–60°C до крихкості. Потім подрібнюють.

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