Мужчина собирает грибы в лесу. Фото: magnific.com

Грибной сезон обычно приходится на сентябрь-октябрь. В это время в лесу можно найти белые грибы, опята, красноголовки, польские грибы и маслятки. Но в Украине есть грибы, которые растут даже после заморозков.

Новини.LIVE рассказывает, какие грибы не боятся холодов и где их искать.

Реклама

Какие съедобные грибы можно найти после морозов

Зимний опенок, или фламулина бархатистая

Ее золотисто-рыжие шляпки хорошо заметны на темной коре. Фламулина растет целыми пучками на пнях, поваленных стволах и поврежденных лиственных деревьях, особенно ивах. В сырую погоду шляпки блестят, а ножки снизу темнеют и становятся бархатистыми. Во время морозов рост фламулины замедляется, но с возвращением тепла гриб может развиваться дальше. Найти его можно с поздней осени до весны.

Гриб зимний опенок. Фото: stock.adobe.com

Вешенка обыкновенная

Знакомая многим вешенка растет не только на фермах. В лесу она появляется на мертвой древесине лиственных деревьев, в частности бука. Ее сероватые или коричневые шляпки напоминают веера, расположенные один над другим.

Читайте также:

Вешенки можно увидеть в конце осени и во время мягкой зимы, особенно во время оттепели. Интересно, что в природе этот гриб способен уничтожать микроскопических круглых червей — нематод.

Гриб вешенка обыкновенная. Фото: shutterstock.com

Аурикулярия уховидная

Этот гриб имеет необычный вид: коричневое желеобразное плодовое тело действительно напоминает маленькое ухо. Аурикулярия предпочитает влажные места и мертвые ветки, особенно бузины. Гриб может полностью промерзать, оттаивать и продолжать расти. Его используют в кулинарии, в частности в азиатских блюдах, но только после достоверного определения и надлежащего приготовления.

Гриб аурикулярия уховидная. Фото: alexhyde.photoshelter.com

Когда лучше всего искать зимние грибы

Больше всего шансов увидеть новые плодовые тела во время оттепели, когда температура поднимается примерно до нуля или выше. В сильный мороз грибы, как правило, не растут активно, хотя некоторые сохраняются на древесине. Трутовики, например, могут оставаться на стволах всю зиму, но это не значит, что их можно есть.

Чем опасны грибы, собранные после мороза

Зимний опяток можно спутать со смертельно ядовитой галериной окаймленной. У молодых галерин бывает кольцо на ножке, однако с возрастом оно может исчезнуть. Поэтому цвет шляпки, место произрастания или один характерный признак не гарантируют правильного определения. Не собирайте незнакомые, старые или поврежденные грибы.

Делимся другими полезными и интересными статьями

Какой необычный гриб нашли во Львовской области: он меняет форму после дождя и напоминает инопланетное существо.

Как распознать опасный масляный гриб, зараженный паразитом.

Какой редкий гриб нашли на Полесье и чем он особенный. При жизни его встречают лишь единицы.

Как выглядит гриб-баран и чем он особенный.