Поспешите до морозов: какие грибы еще можно найти в лесу в ноябре
Кажется, с первыми заморозками грибной сезон окончательно заканчивается. Однако на самом деле есть виды грибов, которые не боятся холодов и продолжают активно расти.
Новини.LIVE рассказывает, какие грибы можно собирать в ноябре 2026 года и как это правильно делать.
Виды грибов, которые можно собирать в ноябре 2026 года
- Осенние опята
В начале ноября эти грибы еще можно найти большими группами на пнях, поваленных стволах и у корней лиственных деревьев. Особенно хорошо они растут после дождей, если еще не было сильных морозов.
- Зимние опята (фламмулина)
Настоящая находка холодного сезона. В отличие от многих других грибов, фламмулина способна плодоносить даже после первых заморозков. Искать ее стоит на ивах, тополях и другой лиственной древесине. Однако у этих грибов есть опасные двойники, в частности смертельно ядовитая галерина окаймленная.
- Вешенки
Поздняя осень — благоприятный период для роста вешенок. Они могут появляться целыми гроздьями на ослабленных и мертвых лиственных деревьях. При подходящей погоде эти съедобные грибы встречаются даже в декабре.
- Польские грибы
Если ноябрь выдался теплым, еще можно наткнуться на польские грибы. Лучше всего искать их в сосновых и смешанных лесах, среди мха и опавшей хвои. После продолжительных морозов шансов найти их значительно меньше.
- Маслята
Последние маслята сезона иногда прячутся среди хвои в молодых сосновых насаждениях. Больше всего шансов найти их после дождей, когда сохраняется относительно теплая погода.
- Фиолетовые рядовки
Эти необычные грибы можно увидеть среди опавших листьев в лиственных и смешанных лесах. Иногда они растут большими группами. Однако фиолетовая окраска не гарантирует съедобности, ведь существуют внешне похожие ядовитые виды. Собирать их следует только опытным грибникам, а употреблять — только после тщательной обработки.
Как безопасно собирать грибы поздней осенью
Ноябрьская тихая охота имеет свои особенности. Из-за короткого светового дня отправляйтесь в лес утром, а возвращайтесь до захода солнца.
Важно соблюдать несколько правил:
- не берите старые, скользкие, испорченные грибы и экземпляры, которые неоднократно замерзали и оттаивали;
- собирайте находки в плетеную корзину, а не в полиэтиленовый пакет, где они быстрее портятся;
- не собирайте грибы вблизи дорог, промышленных предприятий и на загрязненных территориях;
- не определяйте съедобность грибов только по фотографии или с помощью мобильного приложения;
- не заходите в леса, где запрещено посещение или существует минная опасность.
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