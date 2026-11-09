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Главная Дом и огород Поспешите до морозов: какие грибы еще можно найти в лесу в ноябре

Поспешите до морозов: какие грибы еще можно найти в лесу в ноябре

Ua ru
9 ноября 2026 18:29
Какие грибы можно собирать в ноябре 2026: шесть видов и советы грибникам Фото: unsplash.com
Человек собирает грибы в лесу. Фото: unsplash.com

Кажется, с первыми заморозками грибной сезон окончательно заканчивается. Однако на самом деле есть виды грибов, которые не боятся холодов и продолжают активно расти.

Новини.LIVE рассказывает, какие грибы можно собирать в ноябре 2026 года и как это правильно делать.

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Виды грибов, которые можно собирать в ноябре 2026 года

  • Осенние опята

В начале ноября эти грибы еще можно найти большими группами на пнях, поваленных стволах и у корней лиственных деревьев. Особенно хорошо они растут после дождей, если еще не было сильных морозов.

  • Зимние опята (фламмулина)

Настоящая находка холодного сезона. В отличие от многих других грибов, фламмулина способна плодоносить даже после первых заморозков. Искать ее стоит на ивах, тополях и другой лиственной древесине. Однако у этих грибов есть опасные двойники, в частности смертельно ядовитая галерина окаймленная.

  • Вешенки

Поздняя осень — благоприятный период для роста вешенок. Они могут появляться целыми гроздьями на ослабленных и мертвых лиственных деревьях. При подходящей погоде эти съедобные грибы встречаются даже в декабре.

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  • Польские грибы

Если ноябрь выдался теплым, еще можно наткнуться на польские грибы. Лучше всего искать их в сосновых и смешанных лесах, среди мха и опавшей хвои. После продолжительных морозов шансов найти их значительно меньше.

  • Маслята

Последние маслята сезона иногда прячутся среди хвои в молодых сосновых насаждениях. Больше всего шансов найти их после дождей, когда сохраняется относительно теплая погода.

  • Фиолетовые рядовки

Эти необычные грибы можно увидеть среди опавших листьев в лиственных и смешанных лесах. Иногда они растут большими группами. Однако фиолетовая окраска не гарантирует съедобности, ведь существуют внешне похожие ядовитые виды. Собирать их следует только опытным грибникам, а употреблять — только после тщательной обработки.

Как безопасно собирать грибы поздней осенью

Ноябрьская тихая охота имеет свои особенности. Из-за короткого светового дня отправляйтесь в лес утром, а возвращайтесь до захода солнца.

Важно соблюдать несколько правил:

  • не берите старые, скользкие, испорченные грибы и экземпляры, которые неоднократно замерзали и оттаивали;
  • собирайте находки в плетеную корзину, а не в полиэтиленовый пакет, где они быстрее портятся;
  • не собирайте грибы вблизи дорог, промышленных предприятий и на загрязненных территориях;
  • не определяйте съедобность грибов только по фотографии или с помощью мобильного приложения;
  • не заходите в леса, где запрещено посещение или существует минная опасность.

Делимся другими полезными советами

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Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков

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