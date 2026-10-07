Когда делать консервацию в октябре 2026: семь благоприятных дней по лунному календарю

Семья готовит консервы на зиму. Фото: magnific.com

Сезон приготовления домашних заготовок на зиму еще не закончился. Ведь в октябре есть целый ряд сезонных продуктов, которые можно консервировать: капуста, перец, помидоры, тыквы, яблоки, грибы. А если вы привыкли согласовывать домашние дела с фазами Луны, рекомендуем ознакомиться с лунным календарем на октябрь. Впереди осталось семь особенно удачных дней для заготовок.

Новини.LIVE рассказывает, когда еще можно заниматься консервированием.

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Фазы Луны в октябре 2026: когда будет полнолуние и новолуние

Убывающая Луна — с 1 по 9 октября;

— с 1 по 9 октября; Новолуние — 10 октября;

— 10 октября; Растущая Луна — с 11 по 25 октября;

— с 11 по 25 октября; Полнолуние — 26 октября;

— 26 октября; Убывающая Луна — с 27 по 31 октября;

— с 27 по 31 октября; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Когда консервировать в октябре 2026 года

По лунному календарю благоприятными днями для домашней консервации считаются: 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25 октября.

В эти дни можно планировать приготовление овощных салатов, лечо, маринованных овощей, солений и других домашних заготовок. Для квашения капусты особенно удачным периодом станет середина месяца: 14–18 октября.

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Даже в середине осени выбор продуктов для заготовок остается большим. В октябре можно приготовить:

квашеную капусту;

маринованную цветную капусту, брокколи;

моченые яблоки;

овощные салаты;

варенье;

перец;

свеклу;

овощные ассорти;

тыква;

грибные заготовки;

аджика;

лечо.

Как сделать заготовки безопасными

Какой бы день вы ни выбрали, результат в первую очередь зависит от правильной технологии. Поэтому придерживайтесь простых правил:

Используйте только свежие продукты без плесени и гнили. Тщательно мойте банки. Строго придерживайтесь проверенного рецепта. Не изменяйте количество уксуса, соли или сахара в рецептах.

Банки с признаками вздутия, протечки, необычного запаха или плесени лучше не пробовать.

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