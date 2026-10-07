Когда делать консервацию в октябре 2026: семь благоприятных дней по лунному календарю

Осталось всего семь дней: когда еще можно консервировать в октябре
Сезон приготовления домашних заготовок на зиму еще не закончился. Ведь в октябре есть целый ряд сезонных продуктов, которые можно консервировать: капуста, перец, помидоры, тыквы, яблоки, грибы. А если вы привыкли согласовывать домашние дела с фазами Луны, рекомендуем ознакомиться с лунным календарем на октябрь. Впереди осталось семь особенно удачных дней для заготовок.
Новини.LIVE рассказывает, когда еще можно заниматься консервированием.
Фазы Луны в октябре 2026: когда будет полнолуние и новолуние
- Убывающая Луна — с 1 по 9 октября;
- Новолуние — 10 октября;
- Растущая Луна — с 11 по 25 октября;
- Полнолуние — 26 октября;
- Убывающая Луна — с 27 по 31 октября;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Когда консервировать в октябре 2026 года
По лунному календарю благоприятными днями для домашней консервации считаются: 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25 октября.
В эти дни можно планировать приготовление овощных салатов, лечо, маринованных овощей, солений и других домашних заготовок. Для квашения капусты особенно удачным периодом станет середина месяца: 14–18 октября.
Что можно заготовить на зиму в октябре
Даже в середине осени выбор продуктов для заготовок остается большим. В октябре можно приготовить:
- квашеную капусту;
- маринованную цветную капусту, брокколи;
- моченые яблоки;
- овощные салаты;
- варенье;
- перец;
- свеклу;
- овощные ассорти;
- тыква;
- грибные заготовки;
- аджика;
- лечо.
Как сделать заготовки безопасными
Какой бы день вы ни выбрали, результат в первую очередь зависит от правильной технологии. Поэтому придерживайтесь простых правил:
- Используйте только свежие продукты без плесени и гнили.
- Тщательно мойте банки.
- Строго придерживайтесь проверенного рецепта.
- Не изменяйте количество уксуса, соли или сахара в рецептах.
Банки с признаками вздутия, протечки, необычного запаха или плесени лучше не пробовать.
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