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Главная Дом и огород Осталось всего семь дней: когда еще можно консервировать в октябре

Осталось всего семь дней: когда еще можно консервировать в октябре

Ua ru
7 октября 2026 18:29
Когда делать консервацию в октябре 2026: семь благоприятных дней по лунному календарю
Семья готовит консервы на зиму. Фото: magnific.com

Сезон приготовления домашних заготовок на зиму еще не закончился. Ведь в октябре есть целый ряд сезонных продуктов, которые можно консервировать: капуста, перец, помидоры, тыквы, яблоки, грибы. А если вы привыкли согласовывать домашние дела с фазами Луны, рекомендуем ознакомиться с лунным календарем на октябрь. Впереди осталось семь особенно удачных дней для заготовок.

Новини.LIVE рассказывает, когда еще можно заниматься консервированием.

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Фазы Луны в октябре 2026: когда будет полнолуние и новолуние

  • Убывающая Луна — с 1 по 9 октября;
  • Новолуние — 10 октября;
  • Растущая Луна — с 11 по 25 октября;
  • Полнолуние — 26 октября;
  • Убывающая Луна — с 27 по 31 октября;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

Когда консервировать в октябре 2026 года

По лунному календарю благоприятными днями для домашней консервации считаются: 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25 октября.

В эти дни можно планировать приготовление овощных салатов, лечо, маринованных овощей, солений и других домашних заготовок. Для квашения капусты особенно удачным периодом станет середина месяца: 14–18 октября.

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Что можно заготовить на зиму в октябре

Даже в середине осени выбор продуктов для заготовок остается большим. В октябре можно приготовить:

  • квашеную капусту;
  • маринованную цветную капусту, брокколи;
  • моченые яблоки;
  • овощные салаты;
  • варенье;
  • перец;
  • свеклу;
  • овощные ассорти;
  • тыква;
  • грибные заготовки;
  • аджика;
  • лечо.

Как сделать заготовки безопасными

Какой бы день вы ни выбрали, результат в первую очередь зависит от правильной технологии. Поэтому придерживайтесь простых правил:

  1. Используйте только свежие продукты без плесени и гнили.
  2. Тщательно мойте банки.
  3. Строго придерживайтесь проверенного рецепта.
  4. Не изменяйте количество уксуса, соли или сахара в рецептах.

Банки с признаками вздутия, протечки, необычного запаха или плесени лучше не пробовать.

Делимся другими полезными советами

Как и где хранить домашнюю консервацию, чтобы заготовки не испортились.

Сколько можно хранить домашнюю консервацию и какие признаки указывают на то, что ее пора выбросить.

Какие консервы стоит купить домой на зиму про запас.

Что стоит добавить в варенье, чтобы оно не заплесневело и не засахарилось.

Как и какое масло можно использовать для приготовления домашней консервации.

полезные советы лунный календарь консервация на зиму
Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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