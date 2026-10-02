Что можно заготовить на зиму в октябре 2026: список сезонных продуктов

Мужчина готовит консервы на зиму. Фото: istockphoto.com

Сезон приготовления домашних консервов на зиму в октябре еще в самом разгаре. Ведь именно в этот период созревают поздние овощи и фрукты. А еще это время сбора лесных грибов. Поэтому не стоит упускать возможность приготовить вкусные заправки и закуски.

Новини.LIVE рассказывают, что можно консервировать в октябре 2026 года.

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Что можно заготовить на зиму в октябре 2026 года

Грибы

Во многих регионах Украины в октябре в самом разгаре грибной сезон. Для маринования и засолки используют опята, белые грибы, польские грибы, масляники, рыжики и другие съедобные виды. Грибы можно заготовить отдельно со специями или добавить в овощные салаты. Если лесных грибов нет, для маринования подойдут шампиньоны или вешенки.

Капуста

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Один из главных продуктов осенних заготовок. Поздние сорта капусты хорошо подходят для квашения, поскольку имеют плотные листья и достаточно сахара для ферментации.

Также в октябре можно приготовить маринованную капусту, салаты с морковью и перцем или острые закуски.

Тыква

Осенью выбор тыкв самый большой. Помимо привычного хранения целыми плодами, их можно мариновать, добавлять в овощную икру, варить джем или варенье с яблоками, апельсином или лимоном.

Яблоки, виноград и осенние ягоды

Поздние яблоки подойдут для компотов, повидла, джема и маринования. Из винограда можно сделать сок, компот, варенье или необычную маринованную закуску.

В октябре также собирают калину и облепиху. Из них готовят джемы, желе, сиропы и другие заготовки.

Свекла, морковь и фасоль

Корнеплоды осенью дешевы и доступны, поэтому это хорошее время для практичных запасов. Свеклу можно замариновать, сделать из нее икру или сразу приготовить заправку для борща.

Фасоль часто консервируют в томатном соусе с луком, морковью и сладким перцем. Зимой такая банка фактически превращается в готовый гарнир.

Перец, помидоры и баклажаны

Если на огороде остался поздний урожай, его тоже можно использовать. Сладкий и острый перец маринуют, из помидоров делают соусы и аджику, а зеленые плоды солят или закручивают со специями.

Баклажаны подойдут для икры, острых салатов и маринованных закусок. Главное — брать свежие овощи без повреждений и признаков порчи.

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