Що можна консервувати на зиму в жовтні 2026: список сезонних продуктів

Чоловік готує консервацію на зиму. Фото: istockphoto.com

Сезон приготування домашньої консервації на зиму у жовтні ще активно триває. Адже саме у цей період достигають пізні овочі та фрукти. А ще це час збору лісових грибів. Тож не варто упускати можливість зробити смачні заправки та закуски.

Новини.LIVE розповідає, що можна консервувати у жовтні 2026 року.

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Що можна закрити на зиму у жовтні 2026

Гриби

У багатьох регіонах України у жовтні у самому розпалі грибний сезон. Для маринування та засолювання використовують опеньки, білі гриби, польські, маслюки, рижики та інші їстівні види. Гриби можна закрити окремо зі спеціями або додати до овочевих салатів. Якщо лісових немає, для маринування підійдуть печериці чи гливи.

Капуста

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Один із головних продуктів осінніх заготовок. Пізні сорти капусти добре підходять для квашення, оскільки мають щільне листя та достатньо цукрів для ферментації.

Також у жовтні можна приготувати мариновану капусту, салати з морквою та перцем або гострі закуски.

Гарбуз

Восени вибір гарбузів найбільший. Крім звичного зберігання цілими плодами, їх можна маринувати, додавати до овочевої ікри, варити джем чи варення з яблуками, апельсином або лимоном.

Яблука, виноград та осінні ягоди

Пізні яблука підійдуть для компотів, повидла, джему та мочіння. Із винограду можна зробити сік, компот, варення або незвичайну мариновану закуску.

У жовтні також збирають калину та обліпиху. З них готують джеми, желе, сиропи та інші заготовки.

Буряк, морква та квасоля

Коренеплоди восени дешеві та доступні, тому це хороший час для практичних запасів. Буряк можна замаринувати, зробити з нього ікру або відразу приготувати заправку для борщу.

Квасолю часто консервують у томатному соусі з цибулею, морквою та солодким перцем. Взимку така банка фактично перетворюється на готовий гарнір.

Перець, помідори та баклажани

Якщо на городі залишився пізній урожай, його теж можна використати. Солодкий і гострий перець маринують, з помідорів роблять соуси та аджику, а зелені плоди солять або закривають зі спеціями.

Баклажани підійдуть для ікри, гострих салатів і маринованих закусок. Головне, брати свіжі овочі без пошкоджень і ознак псування.

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