Чи треба замочувати огірки перед засолюванням і як зберегти їх хрусткими

Замочування огірків у мисці. Скриншот з відео на Youtube

Хрусткі солоні огірки — найкраща закуска на зиму. Проте, заготовку можна легко зіпсувати, якщо не правильно підготувати овоч до засолювання.

Чи треба замочувати огірки перед консервуванням і що допоможе зберегти хрусткість овочів, розповіли фахівці Penn State Extension, передає Новини.LIVE.

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Чи потрібно замочувати огірки перед засолюванням

Якщо огірки щойно зірвали з грядки і вони тверді, пружні та соковиті, тривале замочування їм не потрібне. Достатньо добре промити плоди прохолодною проточною водою та підготувати до засолювання.

Інша справа, якщо врожай кілька годин пролежав після збору або ви придбали огірки на ринку чи в магазині. З часом вони втрачають вологу і стають менш пружними, а після засолювання можуть виявитися м'якими. Щоб цього уникнути, огірки можна покласти у велику миску або каструлю та залити дуже холодною, а краще крижаною водою. Для збереження щільної текстури їх залишають приблизно на 4-5 годин. Тримати овочі у воді цілу добу не потрібно.

Які огірки залишаться хрусткими

Найкращий результат дають максимально свіжі огірки, які не встигли втратити природну пружність. Для засолювання вибирайте невеликі та середні огірки з щільною м'якоттю, без тріщин, плям, плісняви та пошкоджень. Адже замочування не врятує неякісні або вже зіпсовані плоди. Також частіше стають м'якими перерослі овочі з великим насінням і водянистою серединою.

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Є одна маленька хитрість. Перед засолюванням варто зрізати приблизно 1-2 мм з квіткового кінця огірка. У цій частині можуть міститися ферменти, які сприяють розм'якшенню плодів.

Ділимося іншими корисними порадами з консервації

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