Нужно ли замачивать огурцы перед засолкой и как сохранить их хрустящими

Замачивание огурцов в миске. Скриншот из видео на YouTube

Хрустящие соленые огурцы — лучшая закуска на зиму. Однако заготовку легко испортить, если неправильно подготовить овощ к засолке.

Нужно ли замачивать огурцы перед консервированием и что поможет сохранить хрусткость овощей, рассказали специалисты Penn State Extension, передает Новини.LIVE.

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Нужно ли замачивать огурцы перед засолкой

Если огурцы только что сорвали с грядки и они твердые, упругие и сочные, длительное замачивание им не требуется. Достаточно хорошо промыть плоды прохладной проточной водой и подготовить к засолке.

Другое дело, если урожай несколько часов пролежал после сбора или вы приобрели огурцы на рынке или в магазине. Со временем они теряют влагу и становятся менее упругими, а после засолки могут оказаться мягкими. Чтобы этого избежать, огурцы можно положить в большую миску или кастрюлю и залить очень холодной, а лучше ледяной водой. Для сохранения плотной текстуры их оставляют примерно на 4-5 часов. Держать овощи в воде целые сутки не нужно.

Какие огурцы останутся хрустящими

Лучший результат дают максимально свежие огурцы, которые не успели потерять естественную упругость. Для засолки выбирайте небольшие и средние огурцы с плотной мякотью, без трещин, пятен, плесени и повреждений. Ведь замачивание не спасет некачественные или уже испорченные плоды. Также чаще становятся мягкими переросшие овощи с крупными семечками и водянистой серединой.

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Есть одна маленькая хитрость. Перед засолкой стоит срезать примерно 1-2 мм с цветочного конца огурца. В этой части могут содержаться ферменты, способствующие размягчению плодов.

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